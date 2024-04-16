למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
הדילמות של דגל התורה לקראת הבחירות לרבנות הראשית, מאחורי הקלעים של ההסכמים בירושלים, השטייגען בפוניבז' בלילות בין הזמנים, הבחורים שהדפו את הטילים האיראנים, ספר התורה שהוכנס ברכסים, הראשל"צ והדיין הוותיק באפיית מצות וניקוי הכותל המערבי לפסח (מעייריב)
אלפי תלמידי ישיבת פוניבז' סיימו יחד את הש"ס בליל פורים בסדר לימוד מיוחד לעילוי נשמתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל, ולזכות החיילים והחטופים בעזה | לאחר הסיום יצאו הבחורים בריקודים סוערים | צפו בגלריה (עולם הישיבות)
בזמן שמחוץ לקירות הרועשים בלימוד התורה בכוללים, בישיבות ובתלמודי התורה - יש מי שעינו רעה בתקציב לעמלי התורה, נתוני עולם התורה תשפ"ג, מלמדים, כי ב"ה יש גדילה במספר הלומדים | 'כיכר' עם הנתונים המלאים | וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ (חרדים)
שלושת חברי הכנסת של 'דגל התורה' נכנסו השבוע אל מעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן להתייעץ בנושאים שעל סדר היום. רגע מיוחד נרשם כאשר מרן דיבר איתם "בלימוד" ממרום 102 שנותיו • תיעוד מיוחד מהרגעים הנעלים (חרדים)