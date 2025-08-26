כך נשמע ה'שטייגען' בהיכל ישיבת 'עטרת שלמה' | התיעוד שממלא את הלב
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
בישיבת 'אבני נזר' בביתר עילית פתחו את זמן אלול עם 65 תלמידים חדשים והצטרפות של ר"מ בכיר | הישיבה, שחנכה לאחרונה קריית לימודים חדשה, ממשיכה בתנופת התפתחות משמעותית | את שיעור הפתיחה מסר ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן (עולם הישיבות)
בישיבת 'קריית מלך', לא היה צורך בשיחת פתיחה. תלמידי הישיבה, נרגשים ונחושים, עטו עם פתיחת 'זמן אלול' ישר אל הסטנדרים | הבחורים התיישבו במהירות, כל אחד עם החברותא החדשה שנקבעה לו, וקול התורה התמלא בהיכל הישיבה, קול הלימוד נשמע ברמה בכל פינה, כשהתלמידים שוקדים על לימודם ומדגימים את הרצינות והדבקות המאפיינות את הישיבה (עולם הישיבות)
ישיבת 'נחלת דן' פתחה היום את זמן אלול המיוחד, ובכך החלה תקופה של לימוד אינטנסיבי ושל התעלות רוחנית | את היום המרומם פתח ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, בשיחת חיזוק, שהתמקדה בחשיבות הרגע | ראש הישיבה הדגיש בפני תלמידי שיעור א' כי מהיום הם עלו מדרגה בעולם התורה: "היום זכיתם להצטרף ל'לגיונו של מלך'", אמר ראש הישיבה, והכריז כי הם נמנים מעתה על צבא תלמידי החכמים, שכל מטרתם היא הגדלת כבוד שמיים | הדברים התקבלו בהתרגשות רבה בקרב התלמידים, אשר החלו את סדר הלימוד בנחישות ובהתמדה (עולם הישיבות)
היום, עם פתיחת 'זמן אלול', התקיים מעמד מרומם בישיבת 'ברכת אפרים'. ראש הישיבה הנערץ, הגאון רבי בצלאל פנחסי, נשא את משא פתיחת הזמן והעניק דברי חיזוק לתלמידים | ראש הישיבה, יליד איראן, עודד את הבחורים והדגיש את הזכות העצומה לשבת באוהלה של תורה בארץ הקודש, דווקא בזמנים אלו | דבריו המעוררים נשאו את התלמידים למדרגה חדשה של עבודת ה' (עולם הישיבות)
בחורי ישיבת 'בית דוד' בבני ברק פתחו היום את 'זמן אלול' ברוממות רוח. במעמד שהתקיים בהיכל הישיבה, שמעו דברי נועם וחיזוק מפי ראשי הישיבה, אשר בדבריהם עודדו את הבחורים על הזכות שנפלה בחלקם ללמוד תורה, והדגישו את החשיבות של התמדה ושקיעות | המסר המרכזי היה שהבחורים זכו להיות 'יושבי בית המדרש' ולא 'יושבי קרנות', וכי זכות זו היא ייחודית, המגנה עליהם משלל הסכנות החיצוניות | הדברים התקבלו בהתלהבות רבה בקרב הבחורים (עולם הישיבות)
ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק נכנסה היום במלוא המרץ ל'זמן אלול', תקופת השיא של עולם הישיבות | את שיחת פתיחת הזמן נשא חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן | היכל הישיבה היה מלא מפה לפה, והתלמידים ישבו בדממה מוחלטת, מרוכזים בדברי ראש הישיבה. רבים מהם נצפו כשהם אוחזים בעט ובנייר, רושמים בקפידה את סעיפי השיחה המרכזיים, כדי להטמיע את הדברים ולהכין את עצמם לקראת תקופה של עבודה רוחנית (עולם הישיבות)
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה היום באופן רשמי את זמן אלול המיוחד | המעמד המרומם נפתח בשיחת חיזוק מרגשת שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש, נראה מחזה מרגש במיוחד: בחורים צעירים עמדו בדריכות מול מפות ענק, שם הוקצו להם מקומותיהם הקבועים בסדרי הלימוד והתפילות. רגע זה סימל עבורם את הכניסה הרשמית לעולם התורה וההתמסרות המלאה ללימוד (עולם הישיבות)
במסגרת פתיחת 'זמן אלול' בעולם התורה, נפתחו שערי הישיבה המרכזית 'בית שמעיה' בבני ברק. את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה הגאון הרב שלמה אנגלנדר, בדבריו חיזק את התלמידים לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים | הישיבה כולה התמלאה בחורים, ששבו מסוף הקיץ בנחישות גדולה, והחלו ללמוד בשקידה רבה, כדי לצבור כוחות רוחניים לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)
עם פתיחת 'זמן אלול', שבו אלפי בחורי ישיבת פוניבז' המעטירה אל היכל הישיבה, רעש לימוד התורה מילא את ההיכל, והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות | גם התלמידים הצעירים, שעבורם זהו זמן אלול הראשון, נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית | כשהם יושבים על הגלריות שנבנו במיוחד עבורם, הם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש (עולם הישיבות)
ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק פתחה היום את זמן אלול בתפילת מנחה | בתפילה השתתף ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, לצד רבני הישיבה | התרגשות מיוחדת נרשמה בקרב תלמידי שיעור א', שעבורם זהו זמן אלול הראשון בחייהם, הבחורים הצעירים יזכו ללמוד בצילם של גדולי הדור נשיאי הישיבה, ולספוג מהאווירה הייחודית של המקום (עולם הישיבות)
הבוקר נפתחו שערי היכל הישיבה הכלל-חסידית של חסידי באבוב, בלב העיר בני ברק, לקראת פתיחתו של זמן אלול | התלמידים, שהגיעו בהמוניהם, פתחו את היום ברינה ובשמחה, כשקול לימוד התורה מילא את בית המדרש במשך שעות ארוכות | הבחורים שקדו על תלמודם והגו בתורה הקדושה מתוך שקיקה עצומה, לצדם, ישבו רבני הישיבה בירכתי ההיכל, והיו זמינים לענות לשאלות התלמידים, לחזק ולכוון אותם לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים (עולם הישיבות)
כאלף תלמידים מהישיבות הקדושות בירושלים השתתפו בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות" בכפר הנופש ביאנקיני, שכללה תכנים תורניים לצד פעילויות מגוונות, תוכניות מרתקות דברי חיזוק וקומזיץ מרגש עד השעות הקטנות | צפו בתיעוד ענק (עולם הישיבות)
תיעוד ענק מרחובותיה השוקקות בבני ברק, אלפי תלמידי ישיבות פתחו את 'זמן אלול' בעיר | התקופה המשמעותית בעולם הישיבות החלה עם חזרתם של הבחורים להיכלי התורה לקראת הימים הנוראים | שוקי לרר התעורר עם שחר, ומגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)
היום מציינים שש שנים לפטירתה של הרבנית נעמי ברייטקופף ע"ה, לפני 34 שנים, כשאחד האחיינים שלה עלה ללמוד בישיבה גדולה, היא שיגרה לו מכתב מלא רגש יהודי אמיתי, עם הדרכות חשובות שיכולות להועיל גם לבחורי ישיבות בימינו אנו | המכתב (חרדים)
מאות מבחורי חסידות סאדיגורה השתתפו בקעמפ "משיבת נפש" במגדל העמק | האדמו"ר הגיע במיוחד לביקור מרגש במתחם | הרבי נשא אמרות קודש, ובהמשך יצא ל'טיול לילי' עם הצוות הרוחני, תוך שהוא מרחיב עמם בשיחה בענייני חסידות ועבודת ה' (חסידים)
