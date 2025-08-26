כיכר השבת
כך נשמע ה'שטייגען' בהיכל ישיבת 'עטרת שלמה' | התיעוד שממלא את הלב

למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)

ה'שטייגען' של תחילת 'זמן אלול' ב'עטרת שלמה' (צילום: שלומי כהן)
