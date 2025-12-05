( צילום: דוברות ראש הממשלה )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע היום (שישי) אופטימיות לקראת אישור תקציב המדינה לשנת 2026 בישיבת הממשלה, והכריז כי “הממשלה תמלא את ימיה”. כעבור שעה קלה, השרים הצביעו בעד התקציב.

לדבריו, "בשעה טובה אנחנו באים להצביע על התקציב, אנחנו נסיים את זה גם בשעה טובה לפני השבת. אני רואה את הגישה העניינית והחיובית של השרים ושלך שר האוצר, ואנחנו בדרך להביא תקציב - תקציב בשורה למדינת ישראל". "הממשלה הזאת - לכל אלה שדואגים בעניין - הממשלה הזאת תמלא את ימיה", הוסיף נתניהו.

( צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ )

מנגד, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ניצל את ההזדמנות כדי להסית שוב נגד הציבור החרדי: "הבוקר הממשלה מאשרת תקציב של שחיתות והשתמטות. כדי לממן את 60 מיליארד השקלים שעולה ההשתמטות החרדית - הם מעלים מיסים לאזרחי ישראל".

"הם גם אפילו לא שקלו לרגע לסגור משרדי ממשלה מיותרים או לבטל את הכספים הקואליציוניים המושחתים".

לפיד הוסיף: "בממשלה הבאה אנחנו נתקן, נאשר תקציב של שינוי סדר עדיפות לאומי. שייקח את הכסף מהמושחתים והמשתמטים, ויעביר אותו לאנשים שעובדים קשה, משלמים מיסים ומשרתים בצבא".