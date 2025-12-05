כיכר השבת
השרים אישרו את התקציב; נתניהו: "הממשלה תמלא את ימיה" | לפיד מסית

שרי הממשלה הצביעו בעד התקציב, אותו הגדיר ראש הממשלה: "בשורה למדינת ישראל" | יו"ר האופוזיציה: "תקציב שיממן את 60 המיליארדים שעולה ההשתמטות החרדית" (פוליטי)

ראש הממשלה הביע היום (שישי) אופטימיות לקראת אישור תקציב המדינה לשנת 2026 בישיבת הממשלה, והכריז כי “הממשלה תמלא את ימיה”. כעבור שעה קלה, השרים הצביעו בעד התקציב.

לדבריו, "בשעה טובה אנחנו באים להצביע על התקציב, אנחנו נסיים את זה גם בשעה טובה לפני השבת. אני רואה את הגישה העניינית והחיובית של השרים ושלך שר האוצר, ואנחנו בדרך להביא תקציב - תקציב בשורה למדינת ישראל".

"הממשלה הזאת - לכל אלה שדואגים בעניין - הממשלה הזאת תמלא את ימיה", הוסיף נתניהו.

מנגד, יו"ר האופוזיציה ניצל את ההזדמנות כדי להסית שוב נגד הציבור החרדי: "הבוקר הממשלה מאשרת תקציב של שחיתות והשתמטות. כדי לממן את 60 מיליארד השקלים שעולה ההשתמטות החרדית - הם מעלים מיסים לאזרחי ישראל".

"הם גם אפילו לא שקלו לרגע לסגור משרדי ממשלה מיותרים או לבטל את הכספים הקואליציוניים המושחתים".

לפיד הוסיף: "בממשלה הבאה אנחנו נתקן, נאשר תקציב של שינוי סדר עדיפות לאומי. שייקח את הכסף מהמושחתים והמשתמטים, ויעביר אותו לאנשים שעובדים קשה, משלמים מיסים ומשרתים בצבא".

1
בקדנציה הרקובה של לפיד-בנט מאיפה הור הוציא בדיוק את ה53 מיליארד שקל ... ערב רב שאין לו תקנה...
שימי

