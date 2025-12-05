לא היה מחוסן: ילד חרדי בן שש נפטר מסיבוכי שפעת מסוג A

חיסון לשפעת ( צילום: David Cohen/Flash90 )

ילד בן שש, בן למשפחה חרדית מרחובות, נפטר הבוקר (שישי) לאחר שסבל מסיבוכים קשים של שפעת מסוג A. הוא הובהל בשעות הבוקר המוקדמות למרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית כשהוא במצב אנוש, אחרי שהתמוטט בביתו.

צוותי מד״א ביצעו בו החייאה מתקדמת בדרך לבית החולים, אך למרות מאמצים ממושכים של הצוות במלר״ד הילדים, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. לפי בני משפחתו, תסמיני המחלה החלו רק אתמול, וכללו קשיי נשימה וחום. עם התמוטטותו הבוקר הוזעקו כוחות מד״א, והילד פונה לחדר המיון תוך ניסיונות לייצב את מצבו. בבדיקות שנערכו בקפלן נמצא כי הילד, שהיה בריא בדרך כלל וללא מחלות רקע, חיובי לשפעת מסוג A ולא חוסן נגד המחלה. דוקטור שחר אורן, רופא בכיר במלר״ד הילדים בקפלן, אמר כי בשבועות האחרונים נרשמת עלייה משמעותית בתחלואת שפעת A. לדבריו, "מדובר במחלה ויראלית שגורמת לחום גבוה ולתסמינים נשימתיים ועלולה להוביל לסיבוכים מסוכנים כמו דלקת ריאות ודלקת שריר הלב". הוא הדגיש כי החורף רק בתחילתו וקרא לציבור להתחסן: "החיסונים זמינים בכל המרכזים הרפואיים וקופות החולים. אנא מכם, לכו להתחסן".

נהוראי אלוני חובש באיחוד הצלה מסר: "נמסר לנו מבני המשפחה כי הילד איבד את ההכרה תוך כדי השינה לאחר שבלילה לא חש בטוב. יחד עם חובשים נוספים מאיחוד הצלה ביצענו בו פעולות החייאה ובסיומן הוא פונה לבית החולים קפלן תוך כדי פעולות החייאה שם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו".