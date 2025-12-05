כיכר השבת
התמוטט בביתו

לא היה מחוסן: ילד חרדי בן שש נפטר מסיבוכי שפעת מסוג A

הילד, שלא חוסן נגד שפעת, הובהל במצב אנוש למרכז הרפואי קפלן אך מאמצי ההחייאה כשלו. במרכז הרפואי מזהירים מפני גל התחלואה הגובר וקוראים להתחסן (חדשות)

1תגובות
חיסון לשפעת (צילום: David Cohen/Flash90)

ילד בן שש, בן למשפחה חרדית מרחובות, נפטר הבוקר (שישי) לאחר שסבל מסיבוכים קשים של שפעת מסוג A. הוא הובהל בשעות הבוקר המוקדמות למרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית כשהוא במצב אנוש, אחרי שהתמוטט בביתו.

צוותי מד״א ביצעו בו החייאה מתקדמת בדרך לבית החולים, אך למרות מאמצים ממושכים של הצוות במלר״ד הילדים, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

לפי בני משפחתו, תסמיני המחלה החלו רק אתמול, וכללו קשיי נשימה וחום. עם התמוטטותו הבוקר הוזעקו כוחות מד״א, והילד פונה לחדר המיון תוך ניסיונות לייצב את מצבו.

בבדיקות שנערכו בקפלן נמצא כי הילד, שהיה בריא בדרך כלל וללא מחלות רקע, חיובי לשפעת מסוג A ולא חוסן נגד המחלה.

דוקטור שחר אורן, רופא בכיר במלר״ד הילדים בקפלן, אמר כי בשבועות האחרונים נרשמת עלייה משמעותית בתחלואת שפעת A. לדבריו, "מדובר במחלה ויראלית שגורמת לחום גבוה ולתסמינים נשימתיים ועלולה להוביל לסיבוכים מסוכנים כמו דלקת ריאות ודלקת שריר הלב".

הוא הדגיש כי החורף רק בתחילתו וקרא לציבור להתחסן: "החיסונים זמינים בכל המרכזים הרפואיים וקופות החולים. אנא מכם, לכו להתחסן".

נהוראי אלוני חובש באיחוד הצלה מסר: "נמסר לנו מבני המשפחה כי הילד איבד את ההכרה תוך כדי השינה לאחר שבלילה לא חש בטוב. יחד עם חובשים נוספים מאיחוד הצלה ביצענו בו פעולות החייאה ובסיומן הוא פונה לבית החולים קפלן תוך כדי פעולות החייאה שם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אמאל'ה מי המשפחה אני גר ברחובות בואו נעזור לעשות קמפיין לחיסונים
אני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר