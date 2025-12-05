הפצ״רית לשעבר, האלופה יפעת תומר ירושלמי, שוחררה הבוקר (שישי) מבית החולים איכילוב, לאחר אשפוז ממושך שארך קרוב לחודש. במשטרה מסרו כי כעת, לאחר שחרורה, היא תזומן לחקירה במהלך הימים הקרובים במסגרת פרשת הדלפת הסרטון המתעד התעללות באסיר במחנה שדה תימן.

תומר ירושלמי פונתה לאיכילוב ב-9 בנובמבר בבוקר, לאחר שדווח על צריכת יתר של תרופות בביתה שברמת השרון, יומיים בלבד לאחר ששוחררה למעצר בית. היא נמצאה בהכרה, ומצבה לא הוגדר מסכן חיים.

מעצר הבית שהוטל עליה הסתיים כעבור שבוע, אך מאחר שנותרה מאושפזת, המשטרה לא ביקשה להאריך את התנאים. גורם במשטרה אמר אז כי "מועד ההארכה יישקל לאחר שחרורה מהאשפוז".

למרות אשפוזה, חקירת הפרשה לא נעצרה. החוקרים המשיכו באיסוף ראיות, לרבות עיבוד נתונים שהופקו מטלפון הנייד של תומר ירושלמי. המכשיר נמצא ארבעה ימים לאחר היעדרותה בחוף הצוק בתל אביב, בתקופה שבה נעלמו עקבותיה והופעלו חיפושים נרחבים.

בחומר שהופק מהמכשיר ומהענן נמצאו, לדברי גורמים המעורים בפרשה, ממצאים המחזקים את החשדות נגדה. החקירה מנוהלת על ידי פרקליט ממחוז תל אביב ונמצאת, לפי גורמים משפטיים, בשלב מתקדם.

במקביל להתפתחויות החקירה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית קיבל את בקשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לדיון נוסף בפסק הדין שקבע כי שר המשפטים יריב לוין מוסמך למנות מלווה לחקירת הפצ״רית.

בהרב מיארה וגופים נוספים עתרו נגד ההחלטה, בטענה כי הענקת סמכות כזו לנבחר ציבור פותחת פתח להתערבות פוליטית בחקירות פליליות.

עמית קבע כי הדיון הנוסף יתקיים בהרכב מלא של אחד עשר שופטים, אך הבהיר שההכרעה העתידית לא תשפיע על החקירה הנוכחית. שלשום הודיע בג״ץ על ביטול מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו לתפקיד המלווה, מאחר שאינו מוגדר עובד מדינה בכיר כפי שנדרש בפסק הדין.

לאחר האירוע שהוביל לאשפוזה, אישר בית המשפט רשימת מפקחים שהיו אחראים על תנאי מעצר הבית של תומר ירושלמי גם במהלך שהותה בבית החולים. כמו כן נאסר עליה לצאת מהארץ עד סוף שנת 2025 והיא התבקשה להפקיד את דרכונה. תנאים אלו הוגשו לאישור בית המשפט בתיאום עם סנגוריה.