למעלה - מימין: הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש והגרב"ד פוברסקי | למטה - מימין: הגר"א סאלים, הגר"י יצחק והגר"מ מאיה ( צילומים: שלומי כהן, אהרון קרון, חיים גולדברג, יעקב כהן - פלאש 90 )

בשבוע שעבר ניתנה ההוראה של מרנן ורבנן גדולי ישראל לנציגיהם בכנסת בסיעות דגל התורה וש"ס, להתקדם עם חוק הגיוס לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ההחלטה שקיבלו גדולי ישראל יחד, נולדה לאחר תיאום הדוק בין המנהיגים, וכפי שיפורט על מאחורי הקלעים בהמשך.

לפי ההערכות במערכת הפוליטית, טיוטת חוק הגיוס צפויה להיות מונחת על שולחן הוועדה כבר בימים הקרובים, לקראת הדיונים שיחלו בוועדה מיד לאחר מכן. המכתבים הנדירים שחושפים את דעת גדולי ישראל: "רק מי שתורתו אומנותו יאושר לקבל דחיית גיוס" בסופו של דבר, גדולי ישראל הבינו כי המציאות הנוכחית בה אין חוק, לצד הפגיעה הכלכלית האנושה במשפחות החרדיות ובמוסדות התורה, מהווה סכנה של ממש עבור אלפי בחורים, ומשכך, נוצר הצורך הדחוף להתקדם עם חוק הגיוס. כך ישי כהן הגן על בחורי הישיבות ששרים "ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים" יאיר טוקר | 24.11.25 מרדף דרמטי בעיר החרדית: הנהג נעצר בנשקים שלופים עם נוסע צעיר קובי אטינגר | 24.11.25 בעוד כ-90 ימים, אלפי בחורי ישיבות יעברו למצב פרקליטותי כך שכנגד כל אחד ואחד יעמוד כתב אישום, וכולם יחשבו כאחרוני העבריינים. מה גם, שעולם התורה זקוק כאוויר לנשימה לתקציבים כדי לכסות את הירידה בתרומות ואת הפסקת המימון הממשלתי שקוצץ באכזריות. ברגע שהחוק יעבור הכל צפוי להסתדר, המעמד של הבחורים, התקציבים ועוד - גם אם בסופו של דבר בג"ץ יפסול את החוק, כפי ההערכות במערכת הפוליטית, עד שהחוק ייפסל יהיה אפשר להציל במעט את עולם התורה ובני הישיבות. מאחורי הקלעים של האישור להתקדם עם חוק הגיוס תחילה, כפי שפורסם בהרחבה ב'כיכר השבת', היו אלו חברי-הכנסת של 'דגל התורה', שעלו למעונו של המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לדון עמו באריכות בכל פרטי החוק, וזאת בהסכמת ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שסמך ידו על כוחו של רעו להנהגת ישיבת 'סלבודקא' זה עשרות בשנים, שיעמיק בכל פרטי החוק ויכריע בעניין. כך, במשך כשעתיים, ישבו יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, וחברי הכנסת אורי מקלב, יעקב אשר, וח"כ לשעבר יצחק פינדרוס, והציגו בפני הגרמ"ה הירש את טיוטת החוק. הגרמ"ה עבר איתם מילה במילה, העיר ותיקן, שאל ובירר, והציב את הגבולות שלפיהם עליהם לעבוד הלאה, אך אם לא די בכך, הודיע להם בסיומה של הפגישה כי יקבל את ההחלטה לאחר עיון נוסף בפרטי החוק. לאורך הלילה, עיין הגרמ"ה שוב בחוק - ול'כיכר השבת' נודע כי ראש הישיבה הניח את טיוטת החוק ליד מיטתו כדי לעיין בה שוב ושוב. במהלך היום שלמחרת, גמלה בלבו של ראש הישיבה ההחלטה כי ניתן להתקדם עם טיוטת החוק, בכפוף כמובן לאי אלו שינויים נדרשים שעליהם ידונו מול יו"ר הוועדה בועז ביסמוט והיועמ"שית של הוועדה. "ראש הישיבה עיין הלוך וחזור בכל פרטי החוק", מספר ל'כיכר השבת' אחד ממקורביו, "הוא לקח את המשימה על עצמו, וזו החלטה לא פשוטה אבל זו דרך הנהגתו, להיכנס בכל הכוח, לעיין ולרדת לפרטי הפרטים כאשר כל מילה בחוק נשקלה הדק היטב".

חבי הכנסת של דגל התורה בהתייעצות אצל ראש הישיבה הגרמ"ה הירש

"בסופו של דבר", מציין המקורב, "ראש הישיבה קשוב לרחשי הציבור כמו גם להתמודדות הקשה של ראשי הישיבות ומנהלי המוסדות, שמתמודדים עם מציאות בלתי הגיונית, רדיפה בלתי פוסקת וגזירות קשות בחיים עצמם. המאבק נגד חוק הגיוס הוא טוב למודעות רחוב ולפשקווילים לא למציאות היומיומית, וכשראש הישיבה נכנס לעניין הוא הבין שאין ברירה אלא להתקדם עם חוק הגיוס רק שצריך למסגר אותו בצורה הנכונה כדי שיאפשר בראש ובראשונה לכל מי שרוצה ללמוד ולמי שבאמת יושב וללמוד - לשבת וללמוד ללא חשש".

הוא מוסיף ואומר כי "ראש הישיבה הבין שחייבים את החוק ומה שהוא מציע במתכונתו הנוכחית זה הרע במיעוטו והחוק הכי טוב שאפשר יהיה להשיג ומשכך נטל על עצמו את ההחלטה הקשה".

אך בכך לא תם התהליך, ראש הישיבה הגרמ"ה הירש יצר קשר עם שורת ראשי ישיבות ובראשם כמובן ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי וראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן, וזאת לצד שיחות ארוכות שקיים במעונו עם שורת ראשי ישיבות מעולם התורה הליטאי והספרדי כאחד.

בהמשך, עלה הגרמ"ה הירש מספר פעמים למעונו של הגר"ד לנדו, כאשר הוא מבקש לשמוע את דעתו של הגר"ד על החוק, אך הגר"ד השיב לו כי הוא מעוניין לשמוע את דעתו שכן הוא עיין בחוק ולמד אותו על בוריו. הגרמ"ה הירש, כך נודע ל'כיכר השבת', השיב לגר"ד לנדו כי הוא אכן עיין בחוק במשך שעות ארוכות ולדעתו, מחד, הכרחי כעת לקדם חוק גיוס כדי להציל את הציבור מהגזירות הקשות, ומאידך, טיוטת החוק הנוכחית היא הרע במיעוטו - ולכן לדעתו אפשר להתקדם עם החוק.

"אך באשר לעצם השאלה האם מבחינת ההשקפה הנציגים החרדים יכולים להצביע בעד כזה חוק", הוסיף הגרמ"ה הירש ואמר לגר"ד לנדו, "את ההכרעה בזה אני משאיר לראש הישיבה".

ראש הישיבה הגר"ד לנדו סבר וקיבל ולאחר מספר ימים של התייעצויות ושיחות הודיע לגרמ"ה הירש כי ניתן להצביע בעד החוק וכך בבוקרו של יום רביעי שעבר, יצאה ההודעה מטעם 'דגל התורה' כי "הגיעה ההוראה מגדולי ישראל מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בוועדה בכנסת בהקדם".

הגרמ"ה הירש במעונו של הגר"ד לנדו

זאת ועוד, בסוף השבוע במהלך כינוס מיוחד שנערך במעונו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, בהשתתפות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, התייחס ראש הישיבה לסוגיית מעמד לומדי הישיבות, וצידד בעמדתו של הגרמ"ה הירש על הצורך בקידום טיוטת החוק, שיבטיח את מעמדם של לומדי התורה.

בתחילת הדיון דיבר הגרב"ד בנחרצות על הצורך לדאוג לכך שכמו שבמשך כל השנים נתנו רשויות המדינה לבחורי הישיבות ללמוד תורה ללא כל חשש מגיוס לצבא או מעצרים בכלא, שכך צריך להימשך לכל מי שלומד.

"כיצד ניתן לפגוע בלומדי תורה שמשקיעים את עצמם מבוקר עד ליל בלימוד תורה ועוד לקרוא להם משתמטים?", תהה הגרב"ד בכאב.

הגר"ד לנדו אמר כי "יש בורות גדולה בציבור הכללי בנושא הזה. הם לא יודעים כלום. הם לא מבינים כמה התורה היא ורק היא מגינה על עם ישראל ועל ארץ ישראל".

הגרמ"ה הירש הבהיר לגדולי ישראל כי הנוסח המוצע כרגע הינו שומר על בחורי הישיבות שיוכלו ללמוד תורה כפי שהיה במשך כל השנים.

הכינוס בסוף השבוע במעונו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי

במקביל, בתנועת ש"ס עמלו אריאל אטיאס וח"כ ינון אזולאי כדי להציג בפני ועדת ראשי הישיבות שהוקמה בש"ס בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה, את פרטי החוק החדש.

לפני כשלושה שבועות, במקביך להתייעצות של 'דגל התורה' עם הגרמ"ה הירש, התכנסה הוועדה ושמעה מהם במשך שעה ארוכה את כל פרטי טיוטת החוק, ולאחר מכן דנו חברי הוועדה באריכות בכל הפרטים.

בהמשך, מכח הסמכות שקיבלו ממועצת חברי התורה לנהל את כל סוגיית חוק הגיוס, הורו חברי הוועדה לאריאל אטיאס וח"כ ינון אזולאי כי תנועת ש"ס יכולה להתקדם עם הדיונים על החוק בוועדה, וזאת לצד המשך ההתייעצויות עם הוועדה לקראת גיבוש הנוסח הסופי של החוק.

בכך למעשה, גם בש"ס ההחלטה על חוק הגיוס וההוראה להתקדם עם החוק לדיונים בוועדה, התקבלה על-ידי גדולי ישראל חברי מועצת חכמי התורה, כשגם שם שררה ההבנה כי בעת הזו אין ברירה אלא להתקדם עם החוק ולהציל מה שאפשר, וזאת כאשר כל העת נשמר הציר בין ש"ס ל'דגל התורה' ובין בתי גדולי ישראל משתי הסיעות, עד לקבלת ההחלטה המשותפת.

וכך, פורסמה גם הודעת מועצת חכמי התורה, שאישרה למעשה לחברי הכנסת להתקדם אל הדיונים על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

במכתב של מועצת חכמי התורה מהשבוע שעבר, נכתב כי "ובעצה אחת עם חכמי וגדולי הדור, אנו מוכרחים להיכנס לעובי הקורה בעניין זה, ולמשכן נפשנו, מפני שהדבר נוגע לנו ביותר כידוע, שיש סכנה של ממש להמשך קיומו של עולם התורה המפואר שהקים מרן רבינו זי"ע, הן במעצרים כיום אשר באופן מחפיר מתרחשים בעיקר כלפי בני התורה הספרדים, והן אם חלילה ימשך המצב הקשה שעלול לשבור את הבחורים או בני משפחותיהם, ועל כן לא יכלנו להחריש בבלע את הקודש".

לסיומם של דברים, אומר אחד המקורבים לחברי המועצת כי "נכון שזה קל להפנות אצבע מאשימה לחברי הכנסת, זה לא רק קל - לקיצוניים אין הרבה ברירה, הם הרי לא יעזו לבוא ולצאת נגד גדולי ישראל, אז מה עושים? מתנכלים לחברי הכנסת, מפיצים נגדם פשקווילים, מסיתים, מפגינים להם מול הבית, רודפים אותם - אבל כל זה לא יעזור להם, הציבור מבין שבנושא חוק הגיוס שהוא כה קריטי ליהדות החרדית, ההחלטה מסורה אך ורק בידם של גדולי ישראל שהם מנווטים ומנחים את חברי הכנסת כיצד עליהם לפעול, כך שההפגנות והמחאות מיותרות ולא מותירות רושם על אף אחד ממקבלי ההחלטות שהם גדולי ישראל".

באשר לתלונות של חלק מהבחורים כי החוק החדש טומן בחובו מגבלות שונות, כגון אי יציאה לחו"ל ללא אישור ואולי אף הגבלה על החזקת רישיונות נהיגה, נזכיר את הדברים שאמר אך לפני מספר ימים גורם חינוכי בשיחה עם 'כיכר השבת', לפיהם: "במשך שנים רבות, גם כאשר חוק טל היה בתוקף, היו הגבלות רבות על בני הישיבות, שלא לצאת לחו"ל וכדומה, והדבר היה ברור שדחיית הגיוס נועדה רק עבור מי שבאמת ויושב ולומד, כך שלא ברור על מה מתלוננים היום הצעירים, שצפויות עליהם הגבלות ביציאה לחו"ל או בהחזקת רישיון נהיגה".

"ממה נפשך", הוא מוסיף, "מי שבאמת יושב ולומד ואמור להיכלל בהסדר שידחה את גיוסו, לא אמור להפריע לו אם הוא לא יכול לטוס לחו"ל או שאין ברשותו רישיון נהיגה, הוא אמור להיות בחור רציני. ומי שזה מציק לו ומעוניין לצאת שוב ושוב ולבלות בחו"ל, למשל, אולי שלא יחפש להזיק לכל עולם התורה...".