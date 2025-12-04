הלילה, ליל שישי המציין את יום היארצייט הראשון של מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון הצדיק רבי אשר דויטש זכר צדיק וקדוש לברכה, צפוי להיות ליל התייחדות עוצמתי.

רבבות תלמידים וממשיכי דרכו, המתמודדים עם חסרונו המורגש של מנהיגם מאז פטירתו לפני שנה, צפויים לעלות בהמוניהם אל ציונו הקדוש. מעמד ההתייחדות המרכזי יתקיים הערב (חמישי) בדיוק בחצות הלילה, ויכלול תפילות ולימוד לזכרו. המעמד יתקיים בראשות גדולי ישראל מבית מדרשו של הרב המנוח, בני משפחתו ואלפי אברכים ובחורים. מארגני העלייה לציון, מטעם תנועת "בני תורה", פרסמו הנחיות מיוחדות וסדרי עליה לציון, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר לכלל הפוקדים להתפלל בכבוד הראוי.

יארצייט לרבי אשר ( צילום: באדיבות )

ציון רבי אשר דויטש זצ"ל ( צילום: באדיבות )

הנצחה על פי דרכו:

אתמול, בשעות הלילה המאוחרות, התקיים מעמד הקמת המצבה על קברו.

המעמד, בהשתתפות קהל רב מתלמידיו הקרובים, נועד לציין את סיום תקופת ה"י"ב חודש" כמנהגו המדויק של רבי אשר דויטש עצמו, אשר הקפיד להקים את המצבה להוריו רק לאחר תום תקופה זו.

עצרות מספד ברחבי הארץ: במקביל לעלייה לציון, התאחדות קהילות בני תורה הודיעה על שורת עצרות מספד מיוחדות שיתקיימו בכל היכלי התורה, בתי הכנסיות ומוסדות החינוך של הפלג.

בראש עצרות אלו יעמדו מנהיגי התנועה הנוכחיים, הגאון רבי עזריאל אויערבאך והגאון רבי יונה זלושינסקי, אשר ישאו דברי זיכרון והתעוררות. הדברים יעסקו בחיזוק ההליכה בדרכו הטהורה והבלתי מתפשרת של רבי אשר זצ"ל, ובחשיבות שמירת מורשתו לדורות הבאים.

מכתב הגר"ע יוסף לנישואי רבי אשר דויטש זצ"ל ( צילום: באדיבות )

הגר"א דויטש ביום הכיפורים האחרון לחייו ( צילום: באדיבות )

בקובץ זכרון שהתפרסם לזכרו של ראש הישיבה הגר"א דויטש זצ"ל, הובאו פרקי התעוררות וחיזוק במורשת הרבצת התורה וחינוך התלמידים לאורם של גדולי ישראל זצ"ל.

בין היתר הובא גם מכתבו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בו ברכה נאמנה ליום נישואיו של רבי אשר זצ"ל.