שעות הדלקת נרות החנוכה בישיבת "מאור התלמוד" המעטירה ברחובות, הפכו למעמד של קדושה ורוממות רוח שטרם נראה כמותו.

בליל נר רביעי התקבצו מאות בני העליה בהיכל הישיבה למסיבת החנוכה המרכזית, עם ראשי הישיבה ורבניה.

העוצמות הגיעו לשיא כאשר ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק , נעמד בפתע פתאום במרכז ההיכל ולקול צלילי הניגון, החל לשורר בדבקות עילאית, כשמאות הבחורים חוזרים אחריו מילה במילה בקול חוצב להבות.

זקני הקיבוץ סיפרו ל'כיכר השבת' כי היה מדובר באירוע רוחני מרומם עם שירת כיסופים שחצתה את גבולות הזמן והמקום.

המעמד, שנמשך שעה ארוכה של ריקודי קודש ושירי רגש, נחתם בתחושה עילאית עם טעם של עוד כיאה למקום תורה המאיר את העיר רחובות באור של קדושה