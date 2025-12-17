כיכר השבת
עולם התורה באבל: הפוסק מליקווד הגאון רבי יצחק עבאדי זצ"ל

אבל בעולם התורה על הסתלקותו של הגאון רבי יצחק עבאדי זצ"ל, פוסק ההלכה ומחבר 'אור יצחק', שנפטר בגיל 92. מסע הלוויה יתקיים היום אי"ה בשעה 19:30 בבית העלמין 'ארץ החיים' בבית שמש (עולם הישיבות) 

רבי יצחק עבאדי זצ"ל בצעירותו (צילום: באדיבות)

אבל כבד ביהדות החרדית: מארצות הברית הגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו של הגאון רבי יצחק עבאדי זצ"ל, ראש כולל 'אוהל תורה' בלייקווד ובירושלים, שנפטר בשיבה טובה בגיל 92.

המנוח הדגול, שהיה מתלמידיו המובהקים של מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, הנהיג קהילות וזכה להעמיד תלמידים הרבה בדרך התורה וההלכה.

תולדות חייו: רבי יצחק זצ"ל נולד בוונצואלה בשנת תרצ"ג. בהיותו פעוט עלו הוריו לארץ הקודש והתיישבו בטבריה, שם יצק מים על ידיהם של רבני העיר, הגאון רבי רפאל קוק זצ"ל והגאון רבי מאיר וקנין זצ"ל. בהמשך למד בישיבת 'תפארת ישראל' ובישיבת 'היישוב החדש'.

בבחרותו למד בישיבת חברון בירושלים, שם זכה לקשר קרוב וייחודי עם ה'חזון איש' זצ"ל, שזיהה את גדלותו בתורה ונטל עליו חסות אישית. בהכוונתו של ה'חזון איש', יצא ללמוד בישיבת 'עץ חיים' במונטריי שבשווייץ בראשות הגאון רבי אליהו מאיר בוצ'קו זצ"ל.

בגיל תשע עשרה, שוב בהוראת ה'חזון איש', עבר ללייקווד שבארצות הברית, שם הפך לאחד מבכירי תלמידיו של הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל.

מרן רבי אהרון קוטלר זצ"ל בחתונת הרב עבאדי זצ"ל (צילום: באדיבות)
הרב עבאדי זצ"ל במסירת שיעור (צילום: באדיבות)

מסע הלוויה: לאחר מסע הלוויה שנערך אתמול בלייקווד, ארונו מגיע היום לארץ הקודש. בעקבות עיכובים בטיסה לארץ, מסע הלוויה יצא בע"ה בשעה 19:30 בבית העלמין 'ארץ החיים' בבית שמש, שם ייטמן במעמד קהל רב ומכריו הכואבים.

1
אדם גדול בתורה מאוד
זלמן להבה

