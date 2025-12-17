עולם התורה באבל: הפוסק מליקווד הגאון רבי יצחק עבאדי זצ"ל

אבל כבד ביהדות החרדית: מארצות הברית הגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו של הגאון רבי יצחק עבאדי זצ"ל, ראש כולל 'אוהל תורה' בלייקווד ובירושלים, שנפטר בשיבה טובה בגיל 92.

המנוח הדגול, שהיה מתלמידיו המובהקים של מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, הנהיג קהילות וזכה להעמיד תלמידים הרבה בדרך התורה וההלכה.

תולדות חייו: רבי יצחק זצ"ל נולד בוונצואלה בשנת תרצ"ג. בהיותו פעוט עלו הוריו לארץ הקודש והתיישבו בטבריה, שם יצק מים על ידיהם של רבני העיר, הגאון רבי רפאל קוק זצ"ל והגאון רבי מאיר וקנין זצ"ל. בהמשך למד בישיבת 'תפארת ישראל' ובישיבת 'היישוב החדש'.

בבחרותו למד בישיבת חברון בירושלים, שם זכה לקשר קרוב וייחודי עם ה'חזון איש' זצ"ל, שזיהה את גדלותו בתורה ונטל עליו חסות אישית. בהכוונתו של ה'חזון איש', יצא ללמוד בישיבת 'עץ חיים' במונטריי שבשווייץ בראשות הגאון רבי אליהו מאיר בוצ'קו זצ"ל.

בגיל תשע עשרה, שוב בהוראת ה'חזון איש', עבר ללייקווד שבארצות הברית, שם הפך לאחד מבכירי תלמידיו של הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל.