מאות תלמידי ישיבת סלבודקה התכנסו אמש למסיבת חנוכה המסורתית שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | במהלכה, התחוללה דרמה של ממש כאשר הגר"ד לנדו הורה לשנות את מילות השיר אותו נוהגים מדי שנה לשורר במסיבה - כך שמילותיו יכוונו נגד היועצת המשפטית לממשלה שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה (חרדים)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נערכה אמש, בצאת השבת, סעודת הילולא בשילוב סיום הש"ס, בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לצד עוד רבנים רומי מעלה מרבני המשפחה והישיבה | צפו (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'בית מאיר' בבני ברק, התכנסו התלמידים לעצרת התעוררות במלאות שנה להסתלקותו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל, מראשי הישיבה | בעצרת נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי דוד פרוש, ובנו הגאון רבי טוביה שפירא | כולם עמדו במשאם על דמותו היוקדת של האש הגדול שהבעיר אהבת תורה בקרב תלמידיו (עולם הישיבות)
זקן ראשי הישיבות באירופה, הגאון ר' אברהם גורביץ, פרסם השבוע מכתב חריף במיוחד נגד התוועדויות של חסידי חב"ד - וכלשונו 'המשתה', בהצהירו שהשקפותיהם שונות | המכתב עורר סערה בישיבה הליטאית המעטירה, בה לומדים כשליש חסידים | המכתב המלא (חרדים - עולם הישיבות)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
בזמן שחברי הכנסת עדיין מנסים להעביר חוק גיוס, אתמול התחוללה מהומה מאחורי הקלעים על ניסיון הפגיעה בתקציב של בחורי הישיבות | ביהדות התורה הודיעו כבר אתמול, כי הם ילחמו על כך, והיום, ש"ס מיהרה להוציא ראשונה הודעה, על כך שהנושא הוסדר | וגם: תקציב הישיבות יהיה בבסיס התקציב? (חדשות)
לקראת הכנסת ספר תורה אל היכל ישיבתם, הגיעו קבוצת בחורים מחו"ל תלמידי ישיבת 'שער המלך' בעיה"ק ירושלים אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לכבדו בכתיבת אותיות אחרונות | לאחר שהגה"צ כתב את האותיות, פצח בשירה נלהבת, ובהמשך עודד את הבחורים וחזקם בעבודת ה', לאחר מכן עברו כל הקהל להתברך (עולם הישיבות)
תיעוד מיוחד ממוצאי שב"ק פרשת וישלח, בצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' | לאחר הבדלה פצח ראש הישיבה בריקוד עם הבחורים, בעת הריקוד הבחין בסידור פתוח שנותר על הסטנדר, עצר את הריקוד – וסגרו בכבוד (עולם הישיבות)
תלמידי ישיבת 'שער המלך' בירושלים, המיועדת לבחורים מחוץ לארץ, בראשות הרה"ג ר' חיים הערש זאלצבערג, הגיעו שבוע שעבר למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, למעמד סיום כתיבת ספר תורה לקראת מעמד הכנסתה ביום שלישי הקרוב | הפוסק כתב את האותיות האחרונות, ולאחר מכן האציל ברכתו לבחורים החשובים (עולם הישיבות)
ראש ישיבת תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ התייחס לחוק הגיוס בשיחת חיזוק בישיבת באר יצחק, והשווה את המצב בישראל למדינות אחרות בעולם כשהוא מתבטא "באיראן מותר ללמוד תורה", ורק כאן בארץ קשה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
המוני תלמידים וממשיכי דרכו של הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל, מנהיג הפלג הירושלמי, צפויים לפקוד הלילה את ציונו, ביום היארצייט הראשון לפטירתו | המעמד המרכזי יתקיים בחצות הלילה. אתמול הוקמה המצבה, כמנהגו, וצפויות עצרות מספד בכלל מוסדות 'בני תורה' (עולם הישיבות)
בשבוע שעבר צוין בעולם התורה יום סילוקו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, ראש ישיבת כנסת בית יצחק, אשר על שמו הוקמו בארץ הקודש היכלי התורה "ברכת שמואל" | מעמדי זיכרון מרוממים לזכרו נערכו בישיבות הקדושות בירושלים ובבית שמש, בראשות גדולי הרבנים והתלמידים (עולם הישיבות)
הדברים דלהלן הם תמצית ההשקפה החרדית, כאשר הכוונה לאותו חלק מרכזי שמיוצג ע"י מפלגות ש"ס ויהדות התורה.
כותב השורות, הוא אחד מראשי הישיבות, רב ופוסק זה עשרות בשנים, שאף זכה לשמש ת"ח מופלגים | הדברים דלהלן נכתבו מתוך עיסוקו עם הציבור, ושמיעת דברים שנאמרים ע"י מייצגים שונים הן של החרדים (בעיקר עיתונאים ושדרנים) והן של הציבור
הדתי לאומי, אלו ואלו "דעת בעלי בתים" - שהיא במקרה הטוב לא דעת תורה | הכותב נמנע כמעט לגמרי, מלכתוב דברי תורה, אלא הדברים נכתבו כמאמר
פובליציסטי בשפה שווה לכל נפש - בתקוה שאלו ואלו יקחו אותם לתשומת ליבם (עולם הישיבות)
