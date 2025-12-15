כיכר השבת
קָרֵב קֵץ הַיְשׁוּעָה

בְּנֵי בִינָה | מדוע הוצבה גדר סביב החנוכייה של הגרב"ד פוברסקי? 

כמדי שנה נהרו המוני תלמידים לחזות בעבודת ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי במעמד הדלקת נרות חנוכה | השנה, לאור הדחק, הוצבה לראשונה גדר לפני השולחן של החנוכייה כדי שלא תיפול ולא תינזק (חרדים)

הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בהדלקת נר חנוכה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

דרמה בישיבת סלבודקא

||
1

קָרֵב קֵץ הַיְשׁוּעָה

|

נייעס עם קנייטש

|

בשילוב סיום הש"ס

||
1

עצרת התעוררות

|

סערה בעיירה השקטה

||
30

"אתגרים ייחודיים"

||
2

"התנכלות של הייעוץ המשפטי"

||
3

שמחה כפולה בהיכל התורה

||
4

תורתם משתמרת

|

שמחה של מצווה

|

מעשה מיוחד

||
6

כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה

|

הם מקנאים בנו

||
16

שנה להסתלקותו

||
2

86 שנים להסתלקותו

||
2

סערת חוק הגיוס 

||
26

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר