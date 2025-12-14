כיכר השבת
בשילוב סיום הש"ס

שמונה שנים בלי המנהיג | הילולת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בראשות גדולי ישראל 

במלאות שמונה שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נערכה אמש, בצאת השבת, סעודת הילולא בשילוב סיום הש"ס, בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לצד עוד רבנים רומי מעלה מרבני המשפחה והישיבה | צפו (עולם הישיבות)

הילולת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בישיבת 'אורחות תורה' (צילום: שוקי לרר)
