כיכר השבת
מעשה מיוחד

תיעוד: למה עצר ראש הישיבה את הריקוד עם התלמידים?

תיעוד מיוחד ממוצאי שב"ק פרשת וישלח, בצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' | לאחר הבדלה פצח ראש הישיבה בריקוד עם הבחורים, בעת הריקוד הבחין בסידור פתוח שנותר על הסטנדר, עצר את הריקוד – וסגרו בכבוד (עולם הישיבות)

מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי שב"ק אצל הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

מעשה מיוחד

|

כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה

|

הם מקנאים בנו

||
12

שנה להסתלקותו

|

86 שנים להסתלקותו

||
1

סערת חוק הגיוס 

||
22

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה

|

ברקע המתיחות בישיבה

||
5

אח גדול, הורה? תקרא!

||
36

הקבר של הרב וארון הקודש

||
30

באמצעות "קו טלפון ייעודי"

||
2

צהלי ורוני

||
2

על חלק ניכר מהסעיפים

||
48

כבוד התורה

||
2

דרמת גיוס תלמידי הישיבות

||
4

כי טוב סחרה מכל סחורה

|

מעמד "והקימותי"

||
13
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר