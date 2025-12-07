מעשה מיוחד תיעוד: למה עצר ראש הישיבה את הריקוד עם התלמידים? תיעוד מיוחד ממוצאי שב"ק פרשת וישלח, בצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' | לאחר הבדלה פצח ראש הישיבה בריקוד עם הבחורים, בעת הריקוד הבחין בסידור פתוח שנותר על הסטנדר, עצר את הריקוד – וסגרו בכבוד (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:08