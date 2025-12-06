כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה ה'חוצניקים' של ירושלים עלו למעונו של הפוסק למעמד סיום כתיבת ספר תורה תלמידי ישיבת 'שער המלך' בירושלים, המיועדת לבחורים מחוץ לארץ, בראשות הרה"ג ר' חיים הערש זאלצבערג, הגיעו שבוע שעבר למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, למעמד סיום כתיבת ספר תורה לקראת מעמד הכנסתה ביום שלישי הקרוב | הפוסק כתב את האותיות האחרונות, ולאחר מכן האציל ברכתו לבחורים החשובים (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:48