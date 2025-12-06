ה'חוצניקים' של ירושלים עלו למעונו של הפוסק למעמד סיום כתיבת ספר תורה
תלמידי ישיבת 'שער המלך' בירושלים, המיועדת לבחורים מחוץ לארץ, בראשות הרה"ג ר' חיים הערש זאלצבערג, הגיעו שבוע שעבר למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, למעמד סיום כתיבת ספר תורה לקראת מעמד הכנסתה ביום שלישי הקרוב | הפוסק כתב את האותיות האחרונות, ולאחר מכן האציל ברכתו לבחורים החשובים (עולם הישיבות)
ראש ישיבת תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ התייחס לחוק הגיוס בשיחת חיזוק בישיבת באר יצחק, והשווה את המצב בישראל למדינות אחרות בעולם כשהוא מתבטא "באיראן מותר ללמוד תורה", ורק כאן בארץ קשה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
המוני תלמידים וממשיכי דרכו של הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל, מנהיג הפלג הירושלמי, צפויים לפקוד הלילה את ציונו, ביום היארצייט הראשון לפטירתו | המעמד המרכזי יתקיים בחצות הלילה. אתמול הוקמה המצבה, כמנהגו, וצפויות עצרות מספד בכלל מוסדות 'בני תורה' (עולם הישיבות)
בשבוע שעבר צוין בעולם התורה יום סילוקו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, ראש ישיבת כנסת בית יצחק, אשר על שמו הוקמו בארץ הקודש היכלי התורה "ברכת שמואל" | מעמדי זיכרון מרוממים לזכרו נערכו בישיבות הקדושות בירושלים ובבית שמש, בראשות גדולי הרבנים והתלמידים (עולם הישיבות)
הדברים דלהלן הם תמצית ההשקפה החרדית, כאשר הכוונה לאותו חלק מרכזי שמיוצג ע"י מפלגות ש"ס ויהדות התורה.
כותב השורות, הוא אחד מראשי הישיבות, רב ופוסק זה עשרות בשנים, שאף זכה לשמש ת"ח מופלגים | הדברים דלהלן נכתבו מתוך עיסוקו עם הציבור, ושמיעת דברים שנאמרים ע"י מייצגים שונים הן של החרדים (בעיקר עיתונאים ושדרנים) והן של הציבור
הדתי לאומי, אלו ואלו "דעת בעלי בתים" - שהיא במקרה הטוב לא דעת תורה | הכותב נמנע כמעט לגמרי, מלכתוב דברי תורה, אלא הדברים נכתבו כמאמר
פובליציסטי בשפה שווה לכל נפש - בתקוה שאלו ואלו יקחו אותם לתשומת ליבם (עולם הישיבות)
הודעה חריגה נתלתה בתחילת השבוע על דלת הפנימיה בישיבת פוניבז' המעטירה | ההודעה, פורסמה ברקע המתיחות סביב סדרי הישיבה, בהודעה נכתב כי החל מיום שני לא יגיע ה'מעורר' לתפקידו לעורר את הבחורים | בציבור התלמידים מביעים תקווה כי המסר יחלחל, והבחורים יתעוררו לבד לעבודת הבורא יתברך שמו (עולם הישיבות)
הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה באמת קורה בליבו של בחור שנמצא בתהליכי התבגרות, מבחוץ הכל נראה בסדר, אבל בפנים - הלב שורף | איש התקשורת אלי גוטהלף, פותח את צפונות ליבו ונזכר בקורות איתו בימי הישיבה, את הרגעים שבהם הוא ייחל למותו, ומספר איך הוא ניצל | ויש לו מסר חשוב: קצת תשומת לב, יכולה להציל חיים | אל תפספסו את הטור החושפני (ישיבות)
אלפי בוגרי ישיבת פוניבז', השתתפו ביום ראשון במעמד 'והקימותי' - לביסוס הישיבה שתוקם בראשות הגר"ש מרקוביץ', אחרי הפסק בפוניבז' | בתוך פחות משעה, נשבר שיא, כאשר גויסו 40 מיליון שקלים, שנאספו מהבוגרים בלבד • לרגל המעמד: נבנה דגם מיוחד של ציון מרן הרב מפוניבז' זצ"ל והוקם דגם מיוחד של ארון הקודש המוזהב | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נענה להזמנת חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סלים והגיע למסור שיחת חיזוק מיוחדת בענייני השעה | הקהל הרב שגדש את ההיכל קיבל את פני ראש הישיבה בהתרגשות גדולה, כאשר דבריו נשאו נופך מיוחד של אחריות ותחושת שליחות בעבודת ה' בדור הסוער (עולם הישיבות)
11 ימים לאחר בקשת ישיבת פוניבז' מביהמ"ש לאשר את פסק הבוררות, ראש הישיבה שהפסיד הוסיף צוות עורכי דין חדשים שייצגו את הישיבה | הערכה: פניה של הישיבה למשא ומתן עם הצד השני על מספר סעיפים, אך על פי תגובת 'ועד ההצלה': "לא נערער על ההחלטה לעזוב את הגבעה" • פרסום ראשון (עולם הישיבות)
רה"ע רחובות מתן דיל הגיע לביקור מיוחד בהיכל ישיבת מאור התלמוד שם נועד עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק | ראש הישיבה חיזק את ראש העיר על פועלו למען קדושת השבת והבטיח: "רחובות זכתה בספינת הדגל של עולם התורה" (עולם הישיבות)
בועז ביסמוט חשף שבחוק הגיוס בוצעו מספר שינויים כדי שיוכל לעמוד בדרישות המשפטיות, וטען שזהו חוק אחראי "מאוזן ויציב" שיחזיר למדינת ישראל את "היציבות שהייתה חסרה לה" | הוא הבהיר: "הרכבת יצאה מהתחנה ולא תעצור" (אקטואליה, חרדים)
בהיכל ישיבת מיר המעטירה חגגו שבוע שעבר מעמד סיום ש"ס בבלי וירושלמי, בראשות ראשי ורבני הישיבה שפיארו את המעמד לכבודה של תורה כי טוב סחרה מכל סחורה | בסיום בהיכל ביהמ"ד המרכזי נשא דברים הגאון רבי ישראל בונם שרייבר לרפו"ש, ובהמשך במעמד ההוד של סעודת הסיום נשאו דברים ראשי הישיבה | מסיבת לחיים מיוחדת נערכה במעונו של ראש הישיבה לכלל המסיימים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
אחרי הכרעת הבורר שהורתה לראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ להתפנות ממבני ישיבת פוניבז', ביום ראשון הקרוב ייערך מעמד 'והקימותי' למען המשך קיומה של הישיבה לצד תערוכה היסטורית לדורותיה של הישיבה
והפקת ענק • כל הפרטים (חרדים)
לקראת ההעלאה הצפויה של טיוטת 'חוק הגיוס' לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 'כיכר השבת' חוזר אל הדרמה שהתחוללה במעונם של גדולי ישראל, ב'דגל התורה' ובש"ס בשבועות האחרונים במהלכם דנו הרבנים בטיוטה, ירדו לעומקם של פרטים עד אשר נתנו את ההוראה לחברי הכנסת - להתקדם | הפגישות הממושכות, השיחות, ההתייעצויות וההכרעה | שלב אחר שלב (עולם הישיבות)
חברי בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני רוחני העליון של חסידות חב"ד, ערכו היום סבב ביקורים שני בישיבות החסידות | ברקע: אתגר הגיוס לצה"ל, מעצרי בחורים בנתב"ג, נסיעות לחצר הרבי ולשנת לימודים ב-770 (עולם הישיבות)
