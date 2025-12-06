כיכר השבת
שוב זה קורה 

פיגוע דריסה בלב חברון: ישראלי נפצע קל, המחבלים "חוסלו במקום"

רכב פלסטיני ניסה לדרוס הערב מספר לוחמי צנחנים בחסם שוטר בחברון | הלוחמים ירו לרכב וחיסלו 2 מחבלים (בארץ, צבא)

כוחות צה"ל בפעילות (צילום: דו"צ)

שני בתוך שבועות: מחבלים ביצעו הערב (שבת) פיגוע דריסה בלב העיר חברון.

בהודעת צה"ל נאמר כי "לפני זמן קצר, שני מחבלים האיצו ברכבם לעבר כוחות חטיבת הצנחנים שהיו בפעילות מבצעית בחסם שוטר שבחטיבת יהודה".

בנוסף נאמר כי "הכוחות פתחו בירי לעבר המחבלים וחיסלו אותם במקום".

הלוחמים שהיו במקום הם מגדוד 202 של הצנחנים.

כוחות ההצלה דווחו הערב (שני) על פיגוע דריסה שהתרחש באזור חברון.

לפני כשישה ימים התרחש פיגוע נוסף באזור חברון, בצה"ל עדכנו, כי מחבל האיץ את רכבו לעבר כוחות צה"ל ופצע לוחמת, שפונתה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתה עודכנה.

בנוסף נאמר כי "כוחות צה"ל השיבו בירי לעבר המחבל, זוהתה פגיעה והחל מרדף אחריו. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות וחוסמים צירים במרחב על מנת לאתר את המחבל".

0 תגובות

1
ברוך ה שומר עלינו ככה צריך להיגמר כל ניסיון לפגע בנו ואז לא צריך לחוקק חוקים בעייתיים
יחיאל

