פיגוע דריסה בלב חברון: ישראלי נפצע קל, המחבלים "חוסלו במקום"

פיגוע שני בתוך שבועות: מחבלים ביצעו הערב (שבת) פיגוע דריסה בלב העיר חברון.

בהודעת צה"ל נאמר כי "לפני זמן קצר, שני מחבלים האיצו ברכבם לעבר כוחות חטיבת הצנחנים שהיו בפעילות מבצעית בחסם שוטר שבחטיבת יהודה".

בנוסף נאמר כי "הכוחות פתחו בירי לעבר המחבלים וחיסלו אותם במקום".

הלוחמים שהיו במקום הם מגדוד 202 של הצנחנים.

לפני כשישה ימים התרחש פיגוע נוסף באזור חברון, בצה"ל עדכנו, כי מחבל האיץ את רכבו לעבר כוחות צה"ל ופצע לוחמת, שפונתה לטיפול רפואי בבית החולים ומשפחתה עודכנה.

בנוסף נאמר כי "כוחות צה"ל השיבו בירי לעבר המחבל, זוהתה פגיעה והחל מרדף אחריו. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות וחוסמים צירים במרחב על מנת לאתר את המחבל".