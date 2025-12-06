כיכר השבת
הסתירו את פגישה מהציבור

"דנו ביום שאחרי ברצועה": נתניהו נפגש בחשאיות עם ראש ממשלת בריטינה לשעבר

נתניהו נפגש עם ראש ממשלת ברטינה לשעבר כדי לדון ביום שאחרי ברצועת עזה | השניים דנו באפשרות להכנסת הרשות הפלסטנית לשליטה ברצועה (מדיני)

פעילות כוחות צה"ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל )

"פגישה חשאית": ראש הממשלה נפגש לפני שבוע עם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, ודן עימו במה שעתיד להתרחש "ביום שאחרי" ב.

על פי הפרסום בכאן חדשות הערב (שבת) בלייר מקדם מול רה"מ את הכנסת לשליטה בתוך חלקים מסוימים ברצועה עזה. בכוונת השניים להכניס את הרשות כפיילוט ראשוני - ובמדיה ויצליח הוא יהפוך לקבוע.

על פי הדיווח של העיתונאי סולימאן מסוודה, נתניהו הסכים לדון בתוכנית שהרשות הפלסטנית תיכנס לעזה, רק אם היא תעבור מספר רפורמות - שיוכלו להביא למצב שלא תהפוך לארגון טרור.

בלשכת ראש הממשלה ביקשו שלא להתייחס לדיווח.

כיכר השבת
