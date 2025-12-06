"פגישה חשאית": ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש לפני שבוע עם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, ודן עימו במה שעתיד להתרחש "ביום שאחרי" ברצועת עזה.

על פי הפרסום בכאן חדשות הערב (שבת) בלייר מקדם מול רה"מ את הכנסת הרשות הפלסטינית לשליטה בתוך חלקים מסוימים ברצועה עזה. בכוונת השניים להכניס את הרשות כפיילוט ראשוני - ובמדיה ויצליח הוא יהפוך לקבוע.

על פי הדיווח של העיתונאי סולימאן מסוודה, נתניהו הסכים לדון בתוכנית שהרשות הפלסטנית תיכנס לעזה, רק אם היא תעבור מספר רפורמות - שיוכלו להביא למצב שלא תהפוך לארגון טרור.

בלשכת ראש הממשלה ביקשו שלא להתייחס לדיווח.