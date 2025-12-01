פעילות לוחמי צה"ל במרחב הקו הצהוב ברצועה ( צילום: אתר צה"ל )

על פי סדרת פרסומים בכלי תקשורת ערביים, צה"ל הרחיב בשבוע האחרון את שטחי "הקו הצהוב", אזור החיץ המזרחי של רצועת עזה, והזיז את סימוני השטח כ-300 מטרים מערבה לאורך הגבול.

על פי הדיווחים, השטח המזרחי נותר ריק מאוכלוסייה ונמצא כעת בשליטה ישראלית מלאה, בעוד רוב תושבי הרצועה מרוכזים בחלק המערבי שלה. במקביל, צה"ל פרסם תיעוד מפעולות הנדסיות ברפיח, הכוללות פינוי הריסות והכנה לבניית אזורי מגורים זמניים. החשש: הפיכת מזרח עזה ל"שטחי C" הפרסומים מתארים שיח פנימי סוער בין המערכת המדינית והביטחונית בישראל סביב המשמעות ארוכת הטווח של "הקו הצהוב" המורחב. העיתונאי רינו צרור מטיח: "אני רוצה לדעת כמה נהרגו בעזה"? יאיר טוקר | 30.11.25 על רקע העיכוב המתמשך בהקמת הכוח הבינלאומי שאמור היה לפעול בעזה, גורמים ביטחוניים בישראל מביעים חשש מפורש: השטח המזרחי עלול להפוך למרחב שדומה במעמדו לשטחי C ביהודה ושומרון – אזור הנמצא בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה – זאת אם לא תוגדר מסגרת פעולה ברורה ליום שאחרי. לפי הדיווחים, הן בישראל והן בארצות הברית מתחזקת המחשבה שיש להעביר את האחריות הביטחונית בצד המזרחי לכוח בינלאומי, ברגע שהדבר יתאפשר.

אזורי מבודדים בקו הצהוב ( צילום: פלאש Hassan Jedi/Flash90 )

פרויקט המגורים הזמני מעורר מחלוקת

הפעולות ההנדסיות של צה"ל באזור רפיח, הכוללות פינוי מוקשים והריסות במטרה לאפשר הקמת מתחמי מגורים זמניים בשטח הקו הצהוב, מעוררות שאלות מורכבות בתקשורת הערבית: מי ייקלט במתחמים? כיצד תובטח מניעת פעילות טרור בשטח? ומי יממן את הפרויקט שנתפס כמהלך שמחזק את החלוקה המעשית של הרצועה?

במקביל, חמאס שומר בימים אלה על שקט יחסי, וממשיך בהעברת גופות חללים – זאת כדי לאפשר התקדמות בהבנות ומחשש לחזור ללחימה. עם זאת, העיתון "אל-אחבאר" טוען כי בשטח פועלות "קבוצות משתפות פעולה עם ישראל", מה שמציג את שיח החשדנות המתמשך בתוך הרצועה בנוגע לתהליכי ההתארגנות האזרחית