הריאיון המלא עם הרב שמואל אליהו | "יתגדל ויתקבל" - הפרק התשיעי

"התורה אומרת מלחמת מצווה - למי אני אאמין? יש לי ארבעה נכדים עם פאות בצבא - כולם התחזקו". רבה של צפת, הגאון הרב שמואל אליהו, מארח אותנו בלשכת אביו המנוח, הראשון לציון המקובל הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, ופורץ את כל המחסומים של השיח הציבורי בישראל.

לדבריו, "הצבא ערוך לגמרי. הכשרות בצבא טובה יותר מהאזרחות. הבן שלי היה רב נח"ל חרדי - ראיתי הכל מבפנים". במשפט אחד, הרב מנפץ את המיתוסים. זהו לא ראיון רגיל, זהו מסמך מטלטל שנע בין מיסטיקה לפוליטיקה, בין הזוהר לנתוני הלמ"ס, ובין סודות מהקבינט לסיפורי מופתים. על הגיוס: "מה אני אעשה? התורה אומרת מלחמת מצווה" "אנחנו חיים בתוך הנס", הרב אומר בהתפעלות. "אנחנו צריכים לעצור רגע ולהסתכל: כמה ניסים קורים לנו כל יום!". עמדת גדולי התורה החרדים היא נגד גיוס חרדים לצה"ל, אך הרב אליהו טוען: "מה אני אעשה שהם אומרים ככה - והתורה אומרת אחרת? התורה אומרת: 'מצוות מלחמת מצווה'. למי אני אאמין? 'לא תעמוד על דם רעך', 'ואהבת לרעך כמוך'". הגרב"צ מוצפי מבהיר: "השמועות שמפיצים בשמי, כולם בשקר נתעב יסודם" חזקי שטרן | 04.12.25 "אני לא אומר לרבנים החרדים מה לעשות – קטונתי. אני רק אומר מה אני עושה עם עצמי. אני מעריץ אותם, אבל אני הולך אחרי התורה, לא אחרי הפחד. זו שאלה הלכתית פשוטה. השאלה היא לא איפה אתה נמצא פיזית", מסביר הרב, "אלא ליבך היכן שהוא. אם אתה בבית מדרש אבל הלב שלך בכסף - אתה לא בבית מדרש. אם אתה בצבא אבל הלב שלך עם הקב"ה - אתה בבית מדרש". "אני הייתי ביחידה חילונית. ראיתי הכל מבפנים. התחזקתי. מי שבטוח באמונה שלו - הצבא רק מחזק אותו. אני סחבתי אלונקות במסירות נפש. אתה יודע מה זה עשה? חיזק אותם! החברים שלי ראו יהודי דתי שותף למאמץ - ומיד התחילו לשאול, להתעניין. זה חיבר אותם לאמונה". האם הפקודות בצה"ל הן על-פי ההלכה? "הקמנו את ארגון 'צו אחד' בדיוק בשביל זה - להילחם בכל הפקודות הפרוגרסיביות של צה"ל. ישבתי עם שר הביטחון פעמים רבות, עברנו פקודה אחרי פקודה. אבל 95% מהפקודות בצה"ל הן על פי ההלכה. "ב-7 באוקטובר, החיילים הדתיים תפסו את הנשק ורצו לשדה הקרב - הם עצרו את הטבח. מי ניצח את המלחמה הזו? חיילים שהגיעו מבית המדרש. הם לא חיכו לפקודות, הם לא היו שבויים בקונספציה של 8200. ב-7:03 בבוקר ב-7 באוקטובר, הם תפסו את הנשק ורצו לשדה הקרב - עוד לפני שקיבלו פקודות רשמיות. הם עצרו את הטבח. "הפסוק אומר: 'ורדפו מכם חמישה מאה'. זה בדיוק מה שקורה במלחמה! המעטים מנצחים את הרבים. חיילים שבאו מבית המדרש, עם אמונה, רודפים מאות מחבלים. זו נבואה שמתגשמת בשדה הקרב ממש עכשיו".

הרב שמואל אליהו בריאיון ליוסי עבדו

ערוצי הטלוויזיה הם המתאוננים של דורנו

"אנשים שואלים אם זה גאולה או גוג ומגוג", אומר הרב. "הבעל שם טוב הקדוש לימד אותנו: המילה 'חכם' היא ראשי תיבות – חצי כוס מלא. תהיה חכם!

"ערוצי הטלוויזיה, הם לא סתם ביקורתיים – הם ממשיכים את תפקיד 'המתאוננים' במדבר. הם מנסים לייצר דמורליזציה, מחפשים רק את הרע. יש פה כל כך הרבה טוב. מי שמקשיב לרעשי רקע מפסיד את המציאות.

"אנחנו כמו ביציאת מצרים - משה רבנו אומר: הגאולה פה! קדימה! ואמרו לו: בוא נחזור למצרים. גם היום יש משה שאומר 'קדימה', ויש מתאוננים שעסוקים בלחפש את הרע. השאלה: אתה הולך אחרי משה או אחרי המרגלים?".

"בג"ץ מנסה להיות אלוקים - אבל זו גסיסה של הליברליזם"

הרב תוקף בחריפות: "אתה בבוקר קם מוכתב מהבג"ץ? אף אחד לא מתעורר בבוקר ושואל 'מה בג"ץ אמר היום?'. אנשים רוצים קדושה, רוצים תורה, רוצים אמת. בג"ץ מנסה להיות אלוקים – אבל הוא לא רלוונטי.

"אתה יכול לעקוף את החוק, אבל אתה לא יכול לעקוף את הקב"ה. גם לא בג"ץ, גם לא ערוץ 12, גם לא משרד החינוך. הצימאון לאלוקים חזק יותר מכל החוקים שלהם.

"היועמ"שית? זה פרפורי גסיסה של הקליפה הזאת, של הליברליזם הזה. זה לא עוד ויכוח פוליטי - זו שרידות של מערכת שבדרך החוצה. זה המפתח לפתרון הגאולה - לראות איך המערכת הישנה מתפוררת".

הרב מצטט את ישעיהו: "ושבר פושעים וחטאים יחדו" ו"והשיבה שופטיך כבראשונה", ואומר כי "זה מה שקורה עכשיו. מערכת המשפט קורסת. כל העולם רואה כמה שהיא לא שווה כלום. בוא ניקח אותה, בוא נעביר חוקים שיחזירו את הצדק האמיתי. זה הזמן".

"לא המורים קובעים אלא הצימאון לאלוקים"

"בבתי הספר החילוניים", קובע הרב נחרצות, "לא המורים ולא ההורים הם אלו שקובעים את הטון, אלא המים הטהורים של הקב"ה. הצימאון לאלוקים הולך וגובר, ושום גורם - לא בג"ץ, לא ערוץ 12 ולא הנהלת משרד החינוך – יכול לעקוף את הצורך הרוחני האדיר הזה שמתפרץ מהשטח".

הרב שמואל אליהו במהלך הריאיון

"הזוהר ידע הכל": שנת 1840 והמהפכה שחזה מאות שנים קודם

"יש זוהר מדהים", הוא מגלה. "הזוהר נוקב בתאריך מדויק – שנת תר"ס (1840). הוא אומר ששם ייפתחו 'שערי חוכמה של מעלה וחוכמה של מטה' כהכנה לאלף השביעי.

"ומה קרה ב-1840? תבדקו! המהפכה התעשייתית תופסת תאוצה. מכונת הקיטור, רכבות, טלגרף. תיאוריית האבולוציה. העולם הטכנולוגי נולד. לפני 1840, רק 5% מהעולם ידעו קרוא וכתוב. היום? כמעט 90%. תוחלת החיים קפצה מ-40 שנה ל-80 שנה.

"הזוהר ראה את זה מאות שנים קודם. הוא ידע שבשנה הזו בדיוק העולם ייכנס לעידן חדש. כל התורה כולה היא מציאות - לא סיפורים, לא אגדות. הזוהר חזה את 1840, והמציאות מוכיחה שהוא צדק. זו אמונה מבוססת על עובדות, על היסטוריה שמדברת בעד עצמה".

הרב מציין את סיפור הנבואה - שבו מתועדים מעל 100 נבואות שמתגשמות בימינו. "הכופר הכי גדול בעולם שיקרא את הספר הזה ויבדוק את המציאות - יהפוך למאמין הגדול בעולם. אין מקום לכפירה כשהמציאות זועקת אמת".

במספרים: ישראל של הניסים

"כשמביטים במספרים, רואים את הברכה בעיניים: החקלאות הישראלית שוברת שיאים עם תפוקת אדמה הגבוהה פי שלושה מהממוצע העולמי ופרה שמניבה 12,000 ליטר חלב (לעומת 6,000 בלבד באירופה). הנס ממשיך גם באיכות החיים, עם תוחלת חיים של 84 שנים - הגבוהה ביותר בעולם - ומקום שני במדד השמחה בקרב צעירים, נתון בלתי נתפס בזמן מלחמה. מעל הכל בולט קיבוץ הגלויות, כאשר 49.3% מעם ישראל כבר יושב בארץ, זינוק אדיר לעומת חצי אחוז בלבד שהיו כאן לפני מאה שנה.

"זה קיום הפסוק ביחזקאל: 'וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ'. זה הפסוק בירמיהו: 'וְהָפַכְתִּי אֶבְלָם לְשָׂשׂוֹן'. זה 'ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים' - סגולה במדדים. תוחלת חיים הכי גבוהה, שמחה הכי גבוהה, חדשנות הכי גבוהה.

"שרה בממשלת טורקיה בכתה השבוע שחצי מהמשפחות שם ללא ילדים. אירופה גוועת. ואצלנו? הילודה פורחת, חיים, שמחה. איראן מתייבשת. אין להם מים בברזים. אין להם חשמל. והם רוצים להשמיד אותנו? הקב"ה שולח עלינו גשמים ועליהם - בצורת. הפסוק 'וְנָתַן... אֵת כָּל הָאָלוֹת עַל אֹיְבֶיךָ' מתקיים בשידור חי".

סבי, הרב המקובל סלמן אליהו זצוק"ל חזר בתושבה בזכות הבן איש חיי

"הרב רוזנטל אמר לי: 'אני למדתי עם אבא שלך בקום המדינה. לא היו 100 אברכים בכל המדינה. מאה! והיום יש עשרות אלפים'. זה גל תשובה שלא היה כמוהו. גם אני מגיע ממשפחה של בעלי תשובה. סבי, המקובל האלוקי הרב סלמן אליהו זצ"ל, גדל במשפחה חילונית ולמד בקיימברידג'. ה'בן איש חי' אמר לו: 'תעלה לארץ ישראל'. בזכות המשפט הזה אני יושב איתך פה היום.

"אני מחובר לכולם - לבן איש חי, לגר"א, לבעל שם טוב, לבבא סאלי. אין לי חלוקה. כוחנו באחדותנו".

יוסי עבדו במהלך הריאיון

"המלחמה האמיתית היא בפוגעים" - הצלת 100 נשמות קדושות

כשהשיחה מגיעה לטקסים מיסטיים כמו "פולסא דנורא", הרב נעשה חד ותקיף. "אני לא מתעסק בפולסא דנורא. המלחמה האמיתית, ההכרחית לגאולה, היא במי שפוגע. אדם אחד שפוגע - פוגע ביותר מ-100 אנשים! מאה נשמות ישראל קדושות - כל נשמה כזו היא בת המלך. הוא הופך אותם לנכים רגשית לכל החיים, גונב מהם את היכולת לאהוב, לבטוח, להתקרב לקב"ה. מאה עולמות שלמים שהוא מחריב!

"זו לא הלשנה. זה לא לשון הרע. זו מצוות עשה. ישעיהו הנביא אומר: בלי שתציל עשוק מיד עושקו, לא תוכל להביא גאולה. מי שלא מדווח על פוגע - שותף לפשע".

איך מזהים רב מזויף? יש שולחן ערוך, נקודה!

"כשאני רואה 'באבא' מזויף עם חולצה לבנה וזקן, אני מזהה אותו בשנייה. המבחן הוא אחד: יש שולחן ערוך, נקודה. אין דבר כזה שמקובל יגיד 'אני פטור מהשולחן ערוך'. אם הוא אומר את זה: תברחו ממנו".

"אני מקנא בבן גביר"

"אני רוצה מאוד לעלות להר הבית, זו מצוות עשה מן התורה. אבל לפי מסורת אבותיי זה לא הגיע הזמן עדיין. לכן אני מקנא בבן גביר. אני מקנא בלהט שלו ובזכות שלו.

"אם היינו רוצים את בית המקדש – זה היה קורה. אנחנו לא רוצים מספיק. לא מתפללים מספיק על זה. לא בוכים על החורבן כמו שצריך. 'כמה דברים עומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם' - זה תפילה. בן גביר וסמוטריץ' דוחפים את רוח ה' בממשלה. הם רוצים באמת".

על בנט: "אוהב אותו כיהודי שתרם הרבה, אבל חולק על הדרך שהוא בחר - ללכת עם הערבים. זו הייתה טעות, אל דאגה אני לא מצביע לו".

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל - ניסים וקירוב רחוקים

"מישהו היה בא לבית של אבא - היה רואה אור כל הלילה. אבא לא ישן, הוא לומד. זה מה שזה אומר להיות מקובל אמיתי - לא חולצה לבנה ומרצדס, אלא תורה ועבודה.

"אבא היה בוכה כשלמד תורה. לא בכי של עצב… בכי של אהבה. הוא היה מגיע לפסוק, ופתאום הדמעות זולגות. זה מה שזה אומר לאהוב תורה. אבא היה רואה מה שקורה בנשמות של אנשים - לא מה שהאדם מספר, אלא מה שהנשמה זועקת.

"לפני 20 שנה הייתה בצורת קשה. חקלאים מהגליל התקשרו בבכי. אבא אמר: 'קחו לולבים ותעשו שבע הקפות סביב ציון הרשב"י'. עשינו את זה ביום לוהט, אנשים צחקו עלינו. סיימנו את ההקפה השביעית - ופתאום נפתחו ארובות השמיים. הצומת הפכה לאגם ענק תוך דקות.

"שאלתי את אבא איך זה קרה. הוא ענה: 'השאלה היא לא עליי, השאלה עליך. למה אתה לא עושה את זה? לכל יהודי יש נשמה שיכולה לפעול ישועות'".

גילוי מדהים נחשף בריאיון: הרב אליהו מספר כי אביו, המקובל הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הצביע על ישיבת 'שבי חברון' וקבע נחרצות: "פה היה הבית של אברהם אבינו". להפתעת ראשי הישיבה, כשהגיעו מאוחר יותר לרב חיים קנייבסקי זצ"ל, הוא חזר על אותן מילים בדיוק ללא ידיעה מוקדמת: "אתם נמצאים במקום שהיה הבית של אברהם" - עדות כפולה ונדירה של שני ענקי הדור.

לא צריך להיות מקובל - כל יהודי יכול לעשות ניסים

"היה מגיע לאבא ילד שלא מדבר. הרב היה שם לו אצבע על הפה, אומר 'ה' שפתי תפתח' - והילד יוצא מדבר. כל יהודי יכול לעשות ניסים. יש לך נשמה אלוקית. השאלה היא רק אם אתה מאמין בזה. אבא לימד אותי שהכוח הזה לא שייך רק לצדיקים גדולים - הוא שייך לכל אחד מאיתנו. אתה יכול לעשות ניסים. אתה יכול להוריד גשם. אתה יכול לרפא חולה. השאלה היחידה: האם אתה מאמין שיש לך את הכוח הזה?".

איך נביא את המשיח? "הנס האמיתי הוא אחדות הלבבות"

"כוחנו באחדותנו. איך נביא את המשיח? בוא נפעל, נתקן, נשפר, נוסיף אור, נוסיף קדושה, נוסיף אחווה. ריב לא יעזור", קובע הרב אליהו נחרצות. לדבריו, "התקשורת מנסה לצייר פילוג, אבל הנס הגדול מאז שמחת תורה הוא לא הטילים, אלא הלבבות. זוכרים את השנאה של יום כיפור לפני שנתיים? את המחיצות, את ההפגנות? בתוך יום אחד הכל נמחק".

"בטנקים ובנגמ"שים כולם נלחמים כתף אל כתף - המתנחל והקפלניסט - כאיש אחד בלב אחד. והאחדות הזו", הוא מדגיש, "חייבת להמשיך גם החוצה. למה לחפש את השונה בין המגזרים? יש לי אח חרדי ואני לא רואה בינינו שום הבדל; כולנו מלאים באור של אותם צדיקים, אותו שולחן ערוך ואותה אהבת הארץ.

"זו הנוסחה היחידה להבאת המשיח ולתיקון המדינה: לפעול יחד, לתקן יחד. הסיסמה 'ביחד ננצח' היא לא קלישאה - היא האמת הכי גדולה של דורנו. כשעם ישראל מאוחד, הקב"ה איתנו ואין כוח בעולם שיכול לנו".

התורה אומרת אחרת - ואני אלך אחרי התורה, לא אחרי הפחד

הרב מסכם: "התורה אומרת אחרת - ואני אלך אחרי התורה, לא אחרי הפחד. לא אחרי הדעות, לא אחרי הלחצים. התורה אומרת מלחמת מצווה - אני הולך למלחמה. התורה אומרת להציל עשוק - אני מציל. זה פשוט. אני לא מפחד מהערבים, אני לא מפחד מהנכבה, אני לא מפחד מאיראן. השם שומר עלינו - והוא לא נרדם ולא ישן.

"יש לי בן שהוא שר בממשלה – השר עמיחי אליהו", הרב מספר. "הוא אומר לי: 'אבא, הניסים שהציבור מכיר הם אפילו לא קצה הקרחון. מה שאנחנו רואים בקבינט, ההצלות שיש מאחורי הקלעים - זה 'עושה נפלאות גדולות לבדו'.

"הקב"ה מנהל את זה באופן אישי. זה מה שאבא שלי לימד אותי. זה מה ששר הביטחון רואה בקבינט כל יום. אנחנו לא בודדים. השם איתנו. לבדו - זה אומר שהוא בעצמו מנהל את זה, לא שליחים".

"הגאולה פה! תפתח את הדלת!"

הרב משחזר רגע היסטורי: "הייתי שם בפגישה האחרונה של אבא עם הרבי מליובאוויטש. הרבי אמר לו במרץ: 'הגאולה היא פה! הגאולה פה! צריך רק לפתוח את הדלת ולמשוך את הגאולה פנימה – היא פה נמצאת, אנחנו בתוכה!'.

"אבא, הרב מרדכי אליהו, שאל אותו בחיוך: 'אפשר להשאיר את הדלת פתוחה?' שני הענקים הללו הבינו: הגאולה לא מחכה לנו מאיזשהו מקום רחוק. היא כאן. השאלה היחידה היא אם אנחנו רוצים להיכנס".

"בימים ההם – בזמן הזה"

"הרבי מחב"ד אמר: 'הניסים שיש בדורנו יותר גדולים מפורים שהיה בזמן מרדכי ואסתר. ואם נלך באותו רוח, הניסים שיש בדורנו יותר גדולים מחנוכה של מתתיהו ובניו'.

"כל תיבה בברכת 'על הניסים' צריך לומר בשמחה, בהתלהבות. כי אנחנו חיים בתוכה. זה לא 'בימים ההם' בלבד, זה 'בזמן הזה' ממש

"מי שמדליק נרות חנוכה ואומר 'על הניסים ועל המלחמות' ולא חושב על הניסים שבכל יום עכשיו - מפספס בענק. הניסים קורים עכשיו. ממש 'בימים ההם – בזמן הזה'".

צפו בריאיון המלא והמרתק בראשית הכתבה

קרדיטים >>