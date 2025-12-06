ברקע הקמפיין הציבורי לביטול 'משפט נתניהו', נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לאפשרות שיעניק חנינה לנתניהו ברקע הלחץ הגובר גם מצידו של נשיא ארה"ב טראמפ.

בריאיון שהעניק הנשיא ל"פוליטיקו" אמר: "אני מכבד את ידידותו של טראמפ ואת דעתו, אבל ישראל היא מדינה ריבונית", על בקשת החנינה שהגיש נתניהו: "היא תישקל בכובד ראש כמו כל בקשה, ברצינות רבה".

הרצוג אף הרחיב: "קיבלנו את הבקשה. יש תהליך דרך משרד המשפטים והיועצים המשפטיים. זו בקשה יוצאת דופן, מעל הכול - אכריע לפי מה שטוב לעם ישראל. האינטרס של העם הוא העדיפות הראשונה, השנייה והשלישית שלי".

במהלך הריאיון הוזכר כי אביו של הרצוג (הנשיא לשעבר חיים הרצוג) העניק "חנינה מראש" לבכירים בשירות הביטחון הכללי בפרשת קו 300. הרצוג התייחס לכך והשיב: "כל חנינה מראש חייבת להישקל לפי הנסיבות. יש שאלות רבות: מצד אחד שוויון בפני החוק. מצד שני נסיבות ייחודיות לכל מקרה".

הרצוג התייחס בהרחבה גם לבקשת טראמפ לחנינת רה"מ: "זה אותו טראמפ שביקשנו ממנו להביא את החטופים והוא הוביל צעד אמיץ במועצת הביטחון. אבל ישראל היא מדינה ריבונית, ויש לכבד את מערכת המשפט שלה".

על השאלה האם הוא חושש מתגובה של טראמפ במידה ולא יחון את רה"מ נתניהו העדיף הרצוג שלא לענות: "אני לא חושב שראוי לדון בכך בפומבי. יחסינו עם טראמפ חמימים ופתוחים. צריך לראות דברים בהקשר ולא לקפוץ לתרחישי קיצון".