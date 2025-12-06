כיכר השבת
בתום דיון ביטחוני 

איש ימין? נתניהו הנחה לפנות לא פחות מ-14 מאחזים | בלשכתו מכחישים בתוקף

ראש הממשלה הנחה על פינוי של לא פחות מ-14 מאחזים בלתי חוקיים ברחבי יהודה ושומרון | לשכת רה"מ: "נתניהו לא עוסק כלל בפינוי מאחזים, כל כותרת אחרת היא שקרית" (צבא, בארץ)

פינוי משפחות מביתן בגבעת אור נחמן בבנימין

בממשלת הימין מלא מלא: ראש הממשלה הנחה השבוע לפנות 14 מאחזים בלתי חוקיים - המוגדרים בפי מערכת הביטחון כמוקדי טרור ופשיעה לאומנית.

על פי הדיווח בחדשות 12 הערב (שבת), כוחות הביטחון נערכים לפנות את אותם מאחזים. ההחלטה התקבלה לאחר דיון במערכת הביטחון שטענו כי ישנם כ-70 פעילים אלימים שהמסתתרים באותם מאחזים, וכרגע יש 30 פעילים שיש נגדם צווי הרחקה שונים.

גורמי ביטחון אמרו לעיתונאי ניר דבורי כי "החוות האלה הפכו למוצבים קדמיים שפושטים מהם על הכפרים הפלסטיניים" כשהם מוסיפים וטוענים כי אותם נערים צעירים מנסים לפגוע בשוטרים וחיילים ובסמלי שלטון.

גורם מדיני הגיב לדיווח ודחה אותם על הסוף לדבריו: "ראש הממשלה לא עוסק כלל בפינוי מאחזים".

עוד נאמר כי "ראש הממשלה קיים פגישה עם בכירים במערכת הביטחון ועם גורמים סוציאליים, במטרה לטפל בקבוצת נערים פורעי חוק שאינה חלק מההתיישבות ואינה מייצגת אותה. כל כותרת אחרת - שגויה ושקרית".

