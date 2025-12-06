בממשלת הימין מלא מלא: ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה השבוע לפנות 14 מאחזים בלתי חוקיים - המוגדרים בפי מערכת הביטחון כמוקדי טרור ופשיעה לאומנית.

על פי הדיווח בחדשות 12 הערב (שבת), כוחות הביטחון נערכים לפנות את אותם מאחזים. ההחלטה התקבלה לאחר דיון במערכת הביטחון שטענו כי ישנם כ-70 פעילים אלימים שהמסתתרים באותם מאחזים, וכרגע יש 30 פעילים שיש נגדם צווי הרחקה שונים.

גורמי ביטחון אמרו לעיתונאי ניר דבורי כי "החוות האלה הפכו למוצבים קדמיים שפושטים מהם על הכפרים הפלסטיניים" כשהם מוסיפים וטוענים כי אותם נערים צעירים מנסים לפגוע בשוטרים וחיילים ובסמלי שלטון.

גורם מדיני הגיב לדיווח ודחה אותם על הסוף לדבריו: "ראש הממשלה לא עוסק כלל בפינוי מאחזים".

עוד נאמר כי "ראש הממשלה קיים פגישה עם בכירים במערכת הביטחון ועם גורמים סוציאליים, במטרה לטפל בקבוצת נערים פורעי חוק שאינה חלק מההתיישבות ואינה מייצגת אותה. כל כותרת אחרת - שגויה ושקרית".