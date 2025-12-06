כיכר השבת
מנסור עבאס מפתיע: "אנחנו עומדים להיפרד מועצת השורא ומהתנועה האיסלאמית"

מנסור עבאס טען כי המפלגה עומדת "להיפרד ממועצת השורא ומהתנועה האיסלאמית" לדבריו:  "אנחנו הולכים להיות מפלגה אזרחית לחלוטין, עם מוסדות נפרדים" (פוליטי)

8תגובות
יו"ר רע"מ מנסור עבאס (צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90)

מנסה להכשיר את עצמו לממשלה הבאה? יו"ר רע"מ מנסור עבאס הודיע היום (שבת), כי מפלגתו "תיפרד ממועצת השורא, ומהתנועה האיסלמית".

בריאיון לחדשות 12 טען עבאס: "קודם כל, אנחנו לא האחים המוסלמים. אם היינו האחים המוסלמים, לא רק שלא היינו בכנסת, אפולו לא הייתי יושב איתכם פה. הדבר השני הוא שיש לנו תובנות לגבי מה שהיה לנו (ממשלת בנט-לפיד). רע"ם היום הולכת בכיוון של להיות מפלגה אזרחית לחלוטין, עם מוסדות נפרדים".

לדבריו: "ניפרד ממועצת השורא - זו הגישה שמתקדמת בשנים האחרונות ברע"ם. בחודש הבא יש לנו ועידה והיא תאשר את השינויים".

על חוק הגיוס אמר עבאס כי "האירוע הוא בממד הפוליטי. אמרתי לחברים בקואליציה שכל עוד הם פועלים נגד הזכות הבסיסית של חיים ומוות בתוך החברה הערבית ומקצצים תקציבים שממש בימים האחרונים טיפלנו בזה... מה אתם מצפים מאיתנו לתת? דנים בנושא שהוא חיים ומוות של החברה הערבית, של שני מיליון אזרחים. ובהקשר הענייני, אין לנו זכות לבוא ולהגיד 'זה יתגייס וזה לא יתגייס'".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב לדבריו של יו"ר רע"מ: "מנסור עבאס היה ונשאר זאב בעור של כבש. אויב תומך טרור שעומד בראש תנועת אחות של חמאס ומנסה שוב ושוב להתחפש ולהתל בציבור הישראלי".

לדבריו של סמוטריץ: "עבאס מסרב מאז טבח ה 7 לאוקטובר לגנות את חמאס ולהגדיר אותו ארגון טרור ומקומו מאחורי סורג ובריח ולא בכנסת ישראל".

"אחרי שתרגיל ההונאה הקודם שלו נחשף הוא מנסה להתחפש עכשיו שוב, כחלק מתכניתו של השמאל לחזור לשלטון תוך חבירה לתומכי טרור אנטי ציוניים" טען יו"ר הציונות הדתית.

בסיום כתב חבר הקבינט: "כמי שעמד בפרץ ופעם הקודמת והיה הראשון להתריע מפני השקר של מנסור עבאס אני מתחייב לעשות הכל כדי למנוע ממדינת ישראל להימכר לאויביה על ידי פוליטיקאים חסרי אחריות ותאבי שלטון".

כן (6%)

לא (94%)

0 תגובות

7
אין אמונה בהם
איציק
6
גם אם הוא מנסה להתרחק מהשם "האחים המוסלמים", פעילות רע"ם לאורך השנים התמיכה בארגוני טרור והקשרים עם תנועות אסלאמיות קיצוניות מראים אחרת. אי-השתייכות פורמלית לא משנה את המציאות הציבורית והפוליטית גם ההיסטוריה והקשרים מוכיחים אחרת
ישראל
5
הצהרה על "אזרחות מלאה" נשמעת יפה בתיאוריה אך בפועל המפלגה ממשיכה להיות מושפעת מהתפיסות הדתיות והפוליטיות שלה ובעלת קשרים חזקים עם מוסדות אסלאמיים הפרדה פורמלית אינה משנה את האג’נדה הפוליטית והחברתית של רע"ם והיא נראית יותר כתרגיל פוליטי לקראת מיתוג מחדש
ליאון
4
ניפרדות פורמלית ממוסד דתי אינה מבטלת את האידיאולוגיה של המפלגה, ואת השפעתה על החברה הערבית והמדינה כולה מדובר בשינוי קוסמטי שמטרתו לייצר תדמית מודרנית אך בפועל אין עדות שהפעילות והעקרונות של המפלגה ישתנו.
גיא
3
חיבור ל”חוסר מחויבות לגיוס” הוא הכללה רטורית אין עובדות שתומכות בכך רק פחד פוליטי
טל
2
כל ההאשמות של סמוטריץ’ הן רטוריקה דרמטית והכללות עבאס לא מנע ולא מעכב שירות צבאי או אזרחי מדובר בניסיון ליצור פחד ציבורי ולחזק את תדמיתו האישית
חיים
1
הוא מבין שהשמאל רוצה אותו לממשלה...ככה הוא מראה שאין לו קשר לאיסלנד...אבל כדאי לתרגם ראיונות שלו בערבית שהם כובשים את הציונים...האיסלם מלא מלא
פשוט
בדיוק, הוא עשה את זה כנראה בבקשת בנט כדי ״לנקות״ את עצמו לצורך הרכבת ממשלה איתו…
אוריאל

