הבחור אליהו אבא שאול ז"ל ( צילום: דוברות המשטרה )

אבל כבד ירד הערב - ליל ראשון של חנוכה, על עיר התורה והחסידות בני ברק והציבור הספרדי כולו, עם היוודע דבר הבשורה הקשה על פטירתו הטראגית של הבחור אליהו אבא שאול ז"ל בן ה-20. הבחור, שהיה מטובי בני הישיבות, נמצא ל"ע היום בנחל הירקון, לאחר ימים של חיפושים קדחתניים בהשתתפות מתנדבים רבים.