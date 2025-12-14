כיכר השבת
לאחר ימי חרדה

טרגדיה מחרידה | הבחור אליהו אבא שאול ז"ל טבע למוות בירקון; שושלת גאונית נקטעה באבחה

הלם ותדהמה בציבור החרדי: לאחר ימים של חיפושים מורטי עצבים, נמצאה גופתו של הבחור אליהו אבא שאול ז"ל, נכד גדולי ראשי הישיבות, שטבע בנחל הירקון |  בכי מר עולה השמימה עם כניסת אורות החנוכה, על פריחת חייו של הבחור הצדיק שנלקח בפתאומיות | ההלוויה הערב בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)

1תגובות
הבחור אליהו אבא שאול ז"ל (צילום: דוברות המשטרה)

אבל כבד ירד הערב - ליל ראשון של חנוכה, על עיר התורה והחסידות בני ברק והציבור הספרדי כולו, עם היוודע דבר הבשורה הקשה על פטירתו הטראגית של הבחור אליהו אבא שאול ז"ל בן ה-20. הבחור, שהיה מטובי בני הישיבות, נמצא ל"ע היום בנחל הירקון, לאחר ימים של חיפושים קדחתניים בהשתתפות מתנדבים רבים.

הגופה שוחררה הערב לקבורה, בעקבות מאמצים כבירים שנעשו על מנת למנוע חילול כבוד המת ולוודא קבורה מהירה ומכובדת. לשחרור המהיר סייעו רבות רב המכון לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו, היועץ האסטרטגי אליהו ארנד, מנכ"ל זק"א ת"א צבי חסיד והקמב"ץ יחיאל גולדמן, אשר פעלו במרץ רב עד לשחרורה.

הבחור ז"ל נולד בבני ברק ביום כ"ז באב תשס"ו לאביו יבלחט"א, הגאון רבי יהושע אבא שאול, ראש קהילת 'אור אליהו' בבני ברק, בנו של הגאון רבי אליהו אבא שאול זצ"ל. המנוח הוא נכדו של ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל בעל ה'אור לציון', וכן נכדו של הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף'.

בבחרותו הגה על התורה בישיבות 'שערי תורה', ובישיבת תפרח.

למגינת לב, נהג הבחור ז"ל לאהוב לטייל ולהתבודד בפארק הירקון, שם מצא את מותו בטרגדיה נוראה. יהי זכרו ברוך.

הלוויתו של הבחור אליהו ז"ל תתקיים הלילה, ראשון ליל ראשון של חנוכה, בשעה 23:30, מבית הוריו שברחוב יהודה הנשיא 40 בבני ברק. משם תצא מסע ההלוויה בדרכה לירושלים, אל בית הלוויות שמגר, ומשם להר הזיתים, שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.

1
הוא נין של חכם בן אבא שאול יהי זכרו ברוך כואב הלב ועצוב מאוד
אנומימי

