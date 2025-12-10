כיכר השבת
אבל בברסלב: הגה"ח ר' בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל הסתלק לבית עולמו

בשעות הבוקר נפטר לבית עולמו הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מחשובי המשפיעים בחסידות ברסלב, והוא בן 75 בפטירתו | אלפים נהרו לקבל ברכותיו ועצותיו לאורך השנים | אחיו, הספרא דדיינא בבד"ץ ויז'ניץ (דיין האמת)

הרב בנימין זאב קנפלמכר ז"ל

ברוך דיין האמת: אבל כבד בחצה"ק עם היוודע הבוקר (רביעי) דבר פטירתו של המשפיע הגה"ח הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, לאחר שנות חולי, והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד לאביו הרה"ח ר' יצחק קנפלמכר ז"ל בדנמרק שבאירופה, בילדותו ובבחרותו התחנך במוסדות התורה והחסידות של ויז'ניץ, בהמשך התקרב לחצה"ק ברסלב שם היה מחשובי המשפיעים ברבות השנים.

רבים היו נוהרים לפתחו לבקש ברכותיו, וכן נהנו מאיתו בעצה ובתבונה, כשהוא משפיע מנועם אמרותיו בכל עת לצעירי הצאן, ומנחיל להם דרך החסידות בעבודת ה' צרופה.

כמנהג חסידי ברסלב, המריא מדי שנה לקראת ראש השנה לאומן, להסתופף בצל הצדיק, על המסע לא וויתר גם לא בשנות מחלתו.

המנוח הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.

אחיו, הרה"ח ר' שלמה קנפלמכר, ספרא דדיינא של בית דין צדק בקריית ויז'ניץ בבני ברק.

על מועד מסע הלוויה נעדכן בהמשך. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

