במסגרת הערכת מצב מיוחדת שהסתיימה לפני זמן קצר (שני) במשטרת המחוז הדרומי, וכחלק ממכלול השיקולים לשמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך, התקבלה במשטרה ההחלטה על חסימות יזומות של צירי תנועה ברחבי הדרום, לקראת המערכת החורפית החדשה.

החל מהשעה 13:30 יסגרו לתנועת רכבים:

כביש 40 : מצפה רמון - צומת ציחור - צומת קטורה

מצפה רמון - צומת ציחור - צומת קטורה כביש 12 : צומת נאות סמדר - הכניסה המערבית לאילת (כיכר העוגן)

צומת נאות סמדר - הכניסה המערבית לאילת (כיכר העוגן) כביש 13: צומת ציחור – צומת מנוחה

במשטרה מציניים כי נכון לעכשיו התנועה לאילת ויישובי הערבה תתאפשר באמצעות כביש 90, אך מבהירה כי "לאורך כל היום צפויים שיבושי תנועה בכביש 90 - מעין גדי ועד אילת".

במשטרה שבים ומבקשים מהציבור - אפשרו לשוטרים לבצע תפקידם - תכנון מקדים של מסלול הנסיעה ושעת היציאה בהתאם לתנאי מזג האוויר והחסימות המתוכננות – יסייעו להגעה בטוחה וללא עיכובים מיותרים. נמשיך לעדכן כל העת באמצעות אמצעי המדיה השונים.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד 110 של משטרת ישראל.

לפי השירות המטאורולוגי אירוע גשם נוסף שיביא הצפות ושיטפונות צפוי להתחיל היום, והוא עלול להיות מסוכן לטיולי החנוכה.

בשעות הבוקר כבר ירדו פה ושם גשמים מקומיים לאורך החוף, אך משעות הצהריים הגשמים יתגברו בהדרגה בצפון ובמרכז, ומשעות אחה"צ יכנסו גם לאזור צפון ומרכז הנגב, לערבה ולאזור מדבר יהודה וים המלח, כולל סכנת שיטפונות והצפות באזורים אלה.

בשעות הערב והלילה יש גם אפשרות להצפות מקומיות בחוף, כולל בחוף הצפוני, אבל בחוף הדרומי ובעוטף עזה ההצפות עלולות להיות יותר משמעותיות.

מחר, יום שלישי, במהלך הבוקר הגשמים יפסקו וצפויה הפוגה, אך בלילה צפוי גל גשם נוסף בעיקר מהמרכז דרומה, בעוצמות נמוכות יותר, שילווה גם בקור ולכן יתכן ונראה גם כמה פתיתי שלג בפסגות הגבוהות בצפון הגולן.

בנוסף, יש צפי להתחדשות השיטפונות בנגב, ורק במהלך יום רביעי הגשמים יפסקו, תחילה במרכז ועד הערב גם בנגב, כך שהחשש לשיטפונות באזור הנגב קיים גם ביום זה.