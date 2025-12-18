תחת קורת גג אחת אורות וריקודים ב"בית שמעיה": ראש הישיבה הדליק נרות יחד עם תלמידיו • צפו ראש ישיבת ״בית שמעיה״, הגאון רבי שלמה אנגלנדר, המתגורר כידוע בכל ימות השנה בין כותלי הישיבה, הדליק את נרות החנוכה בהשתתפות תלמידי הישיבה | לאחר מעמד ההדלקה נמשכה האווירה המרוממת בריקודים משותפים יחד עם התלמידים | צפו בגלריה (עולם הישיבות)

