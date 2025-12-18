אורות וריקודים ב"בית שמעיה": ראש הישיבה הדליק נרות יחד עם תלמידיו • צפו
ראש ישיבת ״בית שמעיה״, הגאון רבי שלמה אנגלנדר, המתגורר כידוע בכל ימות השנה בין כותלי הישיבה, הדליק את נרות החנוכה בהשתתפות תלמידי הישיבה | לאחר מעמד ההדלקה נמשכה האווירה המרוממת בריקודים משותפים יחד עם התלמידים | צפו בגלריה (עולם הישיבות)
ראש ישיבת ״בית שמעיה״, הגאון רבי שלמה אנגלנדר, המתגורר כידוע בכל ימות השנה בין כותלי הישיבה, הדליק את נרות החנוכה בהשתתפות תלמידי הישיבה | לאחר מעמד ההדלקה נמשכה האווירה המרוממת בריקודים משותפים יחד עם התלמידים | צפו בגלריה (עולם הישיבות)
בעיצומן של ימי החנוכה, הגאון רבי אהרן בוטבול, ראש בית ההוראה יביע אומר וחתנא דבי נשיאה מרן הגר״ע יוסף זצ״ל, משיב לשאלות אקטואליות בהלכה: מה ההבדל בין בחור ישיבה ספרדי לאשכנזי, והיכן מדליק מי ששב מבית הוריו במוצאי שבת? • פסקי הלכה מתוך עלון 'אחוותא' מבית 'אחוות תורה'
מדי ערב בחג החנוכה, ראש ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר מועצת גדולי התורה, מדליק שלוש חנוכיות - בישיבה, בחדרו בישיבה ובביתו | את ההדלקות מלווים תלמידי הישיבה, שמצטופפים לחזות בזיו פניו של ראש הישיבה בעת ההדלקה ולאחר מכן אף פוצחים בשירה וריקודים | צפו בתיעוד המיוחד (עולם הישיבות)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, נערך בהיכל ישיבת 'רינה של תורה' שבכרמיאל, עצרת מספד לזכרו, בשילוב מעמד סיום הש"ס שלמדו תלמידי הישיבה לעילוי נשמתו הטהורה | במעמד נשאו דברים המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, וראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט (עולם הישיבות)
מאות תלמידי ישיבת סלבודקה התכנסו אמש למסיבת חנוכה המסורתית שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | במהלכה, התחוללה דרמה של ממש כאשר הגר"ד לנדו הורה לשנות את מילות השיר אותו נוהגים מדי שנה לשורר במסיבה - כך שמילותיו יכוונו נגד היועצת המשפטית לממשלה שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה (חרדים)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נערכה אמש, בצאת השבת, סעודת הילולא בשילוב סיום הש"ס, בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לצד עוד רבנים רומי מעלה מרבני המשפחה והישיבה | צפו (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'בית מאיר' בבני ברק, התכנסו התלמידים לעצרת התעוררות במלאות שנה להסתלקותו של הגאון רבי זאב שפירא זצ"ל, מראשי הישיבה | בעצרת נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי דוד פרוש, ובנו הגאון רבי טוביה שפירא | כולם עמדו במשאם על דמותו היוקדת של האש הגדול שהבעיר אהבת תורה בקרב תלמידיו (עולם הישיבות)
זקן ראשי הישיבות באירופה, הגאון ר' אברהם גורביץ, פרסם השבוע מכתב חריף במיוחד נגד התוועדויות של חסידי חב"ד - וכלשונו 'המשתה', בהצהירו שהשקפותיהם שונות | המכתב עורר סערה בישיבה הליטאית המעטירה, בה לומדים כשליש חסידים | המכתב המלא (חרדים - עולם הישיבות)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
בזמן שחברי הכנסת עדיין מנסים להעביר חוק גיוס, אתמול התחוללה מהומה מאחורי הקלעים על ניסיון הפגיעה בתקציב של בחורי הישיבות | ביהדות התורה הודיעו כבר אתמול, כי הם ילחמו על כך, והיום, ש"ס מיהרה להוציא ראשונה הודעה, על כך שהנושא הוסדר | וגם: תקציב הישיבות יהיה בבסיס התקציב? (חדשות)
לקראת הכנסת ספר תורה אל היכל ישיבתם, הגיעו קבוצת בחורים מחו"ל תלמידי ישיבת 'שער המלך' בעיה"ק ירושלים אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לכבדו בכתיבת אותיות אחרונות | לאחר שהגה"צ כתב את האותיות, פצח בשירה נלהבת, ובהמשך עודד את הבחורים וחזקם בעבודת ה', לאחר מכן עברו כל הקהל להתברך (עולם הישיבות)
תיעוד מיוחד ממוצאי שב"ק פרשת וישלח, בצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף' | לאחר הבדלה פצח ראש הישיבה בריקוד עם הבחורים, בעת הריקוד הבחין בסידור פתוח שנותר על הסטנדר, עצר את הריקוד – וסגרו בכבוד (עולם הישיבות)
0 תגובות