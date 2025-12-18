ברקע גל המעצרים, שהתגברו לאחרונה, של תלמידי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהוראת גדולי ישראל - מאות מפגינים מהפלג הירושלמי חסמו הערב (חמישי) את אשקלון.

המפגינים ניסו להגיע לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית, השוכן בעיר. שוטרים נכחו במקום וחסמו את הגישה. בהמשך התפרסו המפגינים בכניסות לעיר - והכריזו: "אין יוצא ואין בא".

"עקב מעצרם הנפשע של תלמידי ישיבות בעוון לימוד תורה, וניסיונות המעצר של תלמידי ישיבות בבתיהם, יצאו הערב מאות אברכים ותלמידי ישיבות למחות ברחוב פנינת הים 11 באשקלון - מתחת לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית - שמוביל בפועל את הפשע הנורא נגד עולם התורה", נמסר מהפלג.

הם הוסיפו" "היות ומשטרת ישראל לא איפשרה להמוני המפגינים להגיע לביתו של מר יאמין, ירדו המפגינים בכניסות לעיר אשקלון וכעת העיר נצורה יחד עם מר יאמין! אין יוצא ואין בא! כמחאה רבתית נגד הפשע הנורא של רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל".

מוקדם יותר הבוקר, בשעת לפנות בוקר, פשטו אנשי המשטרה הצבאית על בתי תלמידי ישיבות, מבני עדות המזרח, בהרצליה והוד השרון בניסיון לעצור את התלמידים בשל העובדה שלא התייצבו לגיוס לצה"ל והוצאו נגדם צווי מעצר.

אנשי 'הפלג הירושלמי' שקיבלו את המידע על פשיטת המשטרה הצבאית הפעילו את מערכת 'צבע שחור' ועשרות מפגיני 'הפלג' הוזעקו למקום. המפגינים הצליחו למנוע את המעצרים, בשל החשש של אנשי המשטרה הצבאית מעימות אלים שיתפתח במקום שעזבו את הבתים ללא ה'עריקים'.

מדובר צה"ל נמסר: "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל לאכיפת עריקים ומשתמטים, התקיימו הלילה פעילויות של המשטרה הצבאית ברחבי הארץ בתיאום עם משטרת ישראל. במהלך הלילה נעצרו מספר עריקים ומשתמטים ברחבי הארץ, המעצרים התקיימו ללא מפריע בכל נקודות המעצר הרלוונטיות. ההפגנה המדוברת התחילה לאחר עזיבתם של חיילי המשטרה הצבאית ובניגוד לנטען לא השפיעה על פעילותם".