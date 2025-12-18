מוגשים בפניכם שאלות ותשובות אקטואליות בהלכה, כפי שהשיב הגר"א בוטבול.

דין הדלקת נרות לבחורי ישיבות

שאלה: מה דין תלמידי ישיבות, האם מדליקים בברכה בחדרם?

תשובה: פשוט שבן ישיבה מבני אשכנז חייב להדליק בחדרו בישיבה. ואף על פי שהחיוב הוא על הבית, צריך לומר שיש לכל בחור קצת קנייני ממון בחדר שלו: מצד שאביו משלם שכר לימוד, ומצד שראש הישיבה מקנה לכל אחד זכות שימוש בחדר והוא כדין שוכר.

ואולם יש להסתפק לעניין בחור ספרדי, האם נפטר בהדלקת אביו בביתו? וכבר הכריע על כך מו"ח הגר"ע יוסף ע"ה שיש לו דין "סמוך על שולחן אביו", שהרי אביו משלם שכר לימוד, וכן הוא מגיע לביתו בשבתות או בחופשות, וכן אביו קונה לו את כל צרכיו. ולכן ההדלקה בבית פוטרת אותו מדין "סמוך על שולחן אביו".

קיימא לן (שבת כג. ושו"ע או"ח תרעז, א) שאדם שמדליקים עליו בביתו אינו מדליק במקום שמתאכסן. דין זה פוטר בנים הסמוכים על שולחן אביהם. אבל בן ישיבה שהוריו אינם מדליקים בביתם, חייב להדליק בברכה בישיבה.

ואם הוריו נסעו להתארח בשבת, והם משתתפים בפרוטה עם בעל הבית שמארח אותם, חייב הבן שנמצא בישיבה להדליק בברכה. כיון שהחובה של ההדלקה על הבית לא התבצעה, וההורים יצאו ידי חובה בהדלקת המארח שלהם, אבל אין בכוחם לפטור את בנם.

וכמו כן, אם אביו מדליק בשעה מאוחרת, יכול בחור הישיבה הספרדי להדליק בברכה בישיבה בזמן ההדלקה המדויק. שהרי באותה שעה חל עליו חיוב, ואביו אינו פוטרו. ואף על פי שאחר כך אביו יפטרנו, אזלינן בתר שעת ההדלקה, ובאותה שעה הוא בר חיובא ויכול להדליק בברכה (ועיין חזון עובדיה חנוכה עמ' קנ"א).

המתארח בשבת וחוזר לביתו במוצ"ש

שאלה: אדם שמתארח אצל הוריו בשבת וחוזר במוצאי שבת, היכן ידליק נרות? בבית ההורים או בביתו?

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים. הרמ"א (סימן תרע"ז ס"א) כתב: "ידליק במקום שאוכל". ולפי זה פסק הגרש"ז אוירבך (הליכות שלמה חנוכה פי"ד ס"ט), שאם התארח אצל הוריו בשבת ונשאר שם לסעודת מוצאי שבת (סעודה רביעית), ישתתף עמם בפרוטה או ידליק שם, מפני שבשעת החיוב הוא נמצא שם. וכך פסק גם הגר"י קמינצקי (אמת ליעקב סימן תרע"ז).

לעומת זאת, מצינו שהחזו"א חולק (שלמי תודה חנוכה סימן כ"ג סק"ב), וס"ל שידליק בביתו גם אם יגיע מאוחר, משום שעיקר החיוב הוא על הדירה שבה ישן. וכך הביא מו"ח בספר חזון עובדיה עמ' קנה סק"ג, בשם שו"ת שארית יוסף סימן ע"ג, עולת שבת סימן תרע"ז סק"א, ומהרש"ל בתשובה סימן פ"ה.

וקצת משמע כן מדברי הט"ז שם (סק"ב): "ונראה שהרמ"א שכתב שמדליק במקום שאוכל, לא מיירי אלא במי שיש לו חדר מיוחד לאכילה וחדר אחר לשכיבה. משא"כ במי שיש לו דירה בעיר והולך חוץ לביתו וסועד אצל חברו, פשיטא שלא יניח ביתו וידליק בבית שהוא אוכל שם, אלא צריך לילך לביתו ולהדליק שם".

ולכן נראה, שעדיף שמי שחוזר לביתו במוצאי שבת, ידליק לאחר שיגיע, אף אם זו תהיה שעה מאוחרת, כיון שבזמננו יש פרסומי ניסא כל הלילה, ותמיד יש עוברים ושבים ברשות הרבים.

התשובות התפרסמו בעלון אחוותא מבית 'אחוות תורה' ומובא כאן באדיבותם.