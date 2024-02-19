בביתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ברחוב הקבלן 45, התקיים טקס חלוקת תעודות הוראה לשישים רבנים שלמדו ונבחנו בבית ההוראה 'יביע אומר' שבראשות חתנו של מרן, הגאון רבי אהרן בוטבול • במעמד השתתפו בניו של מרן 8ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף (חרדים)
הרב אהרון בוטבול, חתנו של מרן הגר"ע יוסף, מבהיר כי לא התכוון לערער על מינויו של הרב שלום כהן לנשיא מועצת חכמי התורה במהלך דברים שאמר בתכנית רדיופונית: "מדובר באי הבנה, התפרש בדבריי כאילו ראיתי בזה דבר לא נכון. זה דבר נכון ומתבקש, זה מה שהיה צריך לעשות. אני גאה בהנהגה" (חרדים, ארץ)
הרב אהרון בוטבול, חתנו של מרן הגר"ע יוסף, בהשתלחות חסרת תקדים נגד הכתרת הגר"ש כהן לנשיא המועצת: "רבנים לא מכתירים, רבנים נוצרים בסייעתא דשמיא מיוחדת" ● אליבא דהרב בוטבול, ההכתרה אינה מחייבת אותו: "מי שהקב"ה יחליט - יהיה מורה דרכינו בעתיד. מכאן ולהבא נצפצף על זה" (חרדים)