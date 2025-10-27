עצרת זיכרון נערכה אמש (ראשון) בהיכל ישיבת מרן הגר"ע יוסף הסמוכה לציונו, במלאות י"ב שנה להסתלקותו, בשילוב חלוקת תעודות יורה יורה לאברכי בית המדרש.

תחילה הגיע אל היכל בית המדרש הגה"צ חכם ניסים בן שמעון שחיזק את האברכים בחשיבות חיזוק התורה אל מול הילדים ובכך יהוו דוגמא אישית.

לאחר מכן נערכה העצרת בה נשאו דברים הראשונים לציון הגרש"מ עמאר, הגר"ד יוסף, הגר"ש זעפראני, הרב הראשי הגר"ד לאו, והגר"א בוטבול.

הראש"ל הגרש"מ עמאר הרחיב בעובדות והנהגות בקשר החזק שהיה לו עם מרן הגר"ע זצ"ל במשך שנים. במהלך דבריו נשנק הראשון לציון בבכי וגעגוע למרן זצ"ל ואמר: "כל זמן שמרן הרב עובדיה היה חי לא הייתי מפחד לפסוק, מעולם לא פסקתי בלי להראות לו וידעתי כי אם הייתי טועה הוא מייד היה אומר לי, ואם הפסק טוב היה מאשר. אבל מאז שמרן הלך כבר מפחדים לפסוק, היו חלק מהתשובות שגם את הרב שלי הייתי שואל רבי יעקב ניסן רוזנטל וגם הוא הלך לעולמו. כי אבי ואימי עזבוני", נשנק הגרש"מ בבכי.

"העולם לא יודעים מה הפסדנו אדם שכל התורה הייתה שלו. פעם כתבתי בהקדמה לספרים שהוציאו מהשיעורים שלו, נדמה לי שהרב כותב באיזה נושא, כל הראשונים והגאונים והאחרונים היו באים אליו ואמורים לו הנה אני כתבתי על זה, הכל היה גלוי לפניו, מי ברא לי את כל אלה, בדיוק נמרץ שאי אפשר לתאר". ביכה הראשון לציון.

הראשון לציון הגר"ד יוסף נשא שיעור הלכתי מקיף בתורתו של אביו וחיזק את האברכים, בדבריו אמר כי ב"ה עולם התורה והאברכים פורח מה שלא היה שנים רבות והכל החל ממה שמרן זצ"ל זרע ומסר נפשו על כך. בדבריו שיבח את הגר"ש זעפראני על כך שממשיך את דרכו של מרן זצ"ל בהרמת עולם התורה והאברכים.

הגר"ד לאו חיזק את האברכים וציין את החשיבות לימוד ההלכה לצד שמירה על הווי הישיבתי ושיבח את אברכי ישיבת מרן על מסירות נפשם בעמל התורה.