שלג באומן ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

אלפים צפויים להגיע בימי החנוכה לעיר אומן, ובפרט לשבת חנוכה לשהות סמוך ונראה לקברו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע״א.

לקראת הימים הנעלים, פרסם רב העיר, הרה"ג ר' יעקב גאן, מכתב מיוחד שבו הוא קורא לציבור לא להביא תינוקות וילדים קטנים, וכן להימנע מהגעת קשישים ואנשים בעלי רגישות בריאותית. לדבריו, מזג האוויר הקר במיוחד והפסקות החשמל התכופות – הנגרמות מהתקפות רוסיה על שנאי ותשתיות אנרגיה ברחבי אוקראינה – הופכים את השהייה בעיר למסוכנת, שכן ניתוקים עלולים להשבית חימום ושירותים חיוניים. הרב מוסיף כי חובה על כל נוסע לבצע ביטוח רפואי מלא, בשל הסיכונים המוגברים והקושי לקבל מענה רפואי מהיר באזור בעת חירום.

מכתבו של הרב יעקב ג'אן לקראת ימי החנוכה

עוד נמסר כי מערך הכשרות בעיר, המופעל בפיקוחו הישיר של רב העיר, הביאו משגיחים נוספים כדי לתגבר את כוח האדם ולחזק את מערך הכשרות בעיר . זאת במטרה להבטיח שלאלפים הצפויים להגיע תינתן רמת כשרות מהודרת ביותר.

״ממרכז ברסלב באומן": נמסר כי נציגיהם ישבו יחד עם גורמי העירייה ופעלו ככל יכולתם כדי להיערך לכל תרחיש ולהבטיח שהשהות בחג תעבור בשלום.

עוד ביקשו מהמגיעים להצטייד בבגדים חמים ובציוד מתאים, לאור מזג האוויר הקיצוני והאפשרות להפסקות חשמל ממושכות.