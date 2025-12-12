כיכר השבת
הפגנה חיה של רוח חסידית

תחת הפצצות רוסיות: התוועדויות חסידיות באודסה - יהדות חיה תחת אש

בני הקהילה באודסה חגגו השבוע את חג הגאולה - י״ט כסלו בהתוועדויות מרגשות למרות האזעקות והטילים | במהלך היום החלו בהקמת החנוכייה הענקית בגובה 9 מטר במרכז העיר | צפו בתיעוד (חרדים)  

החנכייה הגדולה במרכז העיר אודסה

על אף הימים המורכבים, אזעקות חוזרות ונשנות, וטילים השורקים מעל שמי אודסה, קהילת חב״ד בראשות הגה״ח הרב אברהם וולף מוסיפה להאיר את העיר היהודית העתיקה באש של תורה וחסידות. י"ט כסלו, ציין כיום שלם ונדיר בעוצמתו הוקדש להתוועדויות, שהפכו להפגנה חיה של רוח חסידית שאינה נשברת גם תחת תנאי מלחמה.

היום נפתח בחיידר הקטן לבנים, שם הילדים, ברוב תמימות ואור, התכנסו לשמוע על מהותו המיוחדת של היום. משם התפשטו ההתוועדויות לבית הספר היהודי, ובהמשך אף לאוניברסיטה היהודית באודסה. בכל מסגרת, בכל גיל, נרשמה אותה תחושת התעלות: למרות המציאות בחוץ, בפנים הלב פועם בשמחה של מצווה, בלימוד חסידות ובהתחזקות הקשר עם הרבי.

שיאו של היום הגיע בהתוועדות המרכזית בקהילה, בראשות הגה״ח הרב אברהם וולף שנמשכה שעות ארוכות. המשתתפים שמעו על הגאווה היהודית הנדרשת בתקופה מאתגרת זו ועל התקדמותם של סדרי החסידות בעיר. מתוך החושך שמחוץ לכותלי בית הכנסת, האור שהבליח מבפנים היה חזק שבעתיים.

“כך נראית חסידות חיה”, העידו המשתתפים. “בכל גיל, בכל מקום, גם כשטילים נוחתים מסביב, אותה אש פנימית, אותה שליחות, אותה אחדות”.

השליח הרב שניאור ויגלר מנהל הקהילה היהודית בעיר אודסה מסכם עבורנו את מה שקורה לאחרונה בעיר ומוסיף שבאודסה, עיר שסופגת שוב ושוב התקפות, ההתוועדויות אינן עוד אירוע רוחני, הן הצהרה יהודית של חיים. הילדים, הנוער, המבוגרים, כולם יחד מרימים את דגל החסידות בצבעים של אמונה, שמחה ותקווה.

במהלך היום הגדול, אף החלו בעבודת הרכבת החנוכייה הגדולה במרכז העיר המתנוסס לגובה של 9 מטר לשם ולתפארת.

י"ט כסלו באודסה (צילום: באדיבות המצלם)
י"ט כסלו באודסה (צילום: באדיבות המצלם)
י"ט כסלו באודסה (צילום: באדיבות המצלם)
י"ט כסלו באודסה (צילום: באדיבות המצלם)
י"ט כסלו באודסה (צילום: באדיבות המצלם)

