צה"ל תקף הבוקר (שישי), בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלי הארגון.

כזכור, בתחילת השבוע הותקף מתחם אימונים אחר של ארגון הטרור חיזבאללה והיום הותקף מתחם נוסף.

במערכת הביטחון ציינו כי כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל עדכן כי במסגרת התקיפות הותקפו בהכוונת אמ"ן, תשתיות צבאיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

"קיום אימונים צבאיים וביסוס תשתיות טרור לפעילות נגד ישראל מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.