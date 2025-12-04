כיכר השבת
"להתרחק 300 מטר"

אדרעי שוב מפחיד את הלבנונים: זו ההודעה שפרסם לתושבי הכפרים

דובר צה"ל אביחי אדרעי פרסם היום סרטון בו קרא ללבנונים לפנות שני כפרים בדרום לבנון, לפני תקיפה קרובה של צה"ל במקום | אדרעי קרא ללבנונים להתרחק 300 מטרים מהמבנים של חיזבאללה שיותקפו ככל הנראה כבר בשעות הקרובות (צבא)  

אדרעי בסרטון, לפני זמן קצר (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל הוציא היום (חמישי) אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, לקראת סדרת תקיפות צפויות נגד תשתיות צבאיות של ארגון הטרור .

ההודעה, שפורסמה על ידי דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, כוללת קריאה מיידית לפינוי אזרחים משני כפרים מרכזיים.

בהודעה נמסר כי צה"ל יתקוף תשתיות צבאיות של הארגון במרחב דרום לבנון "למול הניסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב".

האזהרה התמקדה בתושבים המתגוררים בבניינים המסומנים על ידי צה"ל ובמבנים הסמוכים להם בכפרים: ג'בע ומחרונה.

צה"ל הבהיר לתושבים: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיד למרחק של 300 מטר לפחות מהמבנה." עוד נמסר בהודעה כי "השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם."

צפו בדברים.

