אדרעי שוב מפחיד את הלבנונים: זו ההודעה שפרסם לתושבי הכפרים

צה"ל הוציא היום (חמישי) אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, לקראת סדרת תקיפות צפויות נגד תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

ההודעה, שפורסמה על ידי דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, כוללת קריאה מיידית לפינוי אזרחים משני כפרים מרכזיים.

בהודעה נמסר כי צה"ל יתקוף תשתיות צבאיות של הארגון במרחב דרום לבנון "למול הניסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב".

האזהרה התמקדה בתושבים המתגוררים בבניינים המסומנים על ידי צה"ל ובמבנים הסמוכים להם בכפרים: ג'בע ומחרונה.

צה"ל הבהיר לתושבים: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיד למרחק של 300 מטר לפחות מהמבנה." עוד נמסר בהודעה כי "השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם."

צפו בדברים.