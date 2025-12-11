יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: בחושך נדלקת האמת | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': חג החנוכה מגיע שלושה חודשים אחרי תשרי, כשנדמה שכל ההחלטות כבר התפוגגו | כמו תמר מול יהודה, היהודי מציג לפני ה’ את “החותמת והפתילים” — את הנר הקטן בנשמה שעדיין לא כבה — ואומר: בפנים אני עדיין שלך. וה’ משיב: “צדקה ממני” | המסר: גם אחרי נפילות, הנר הקטן חושף את האמת הפנימית ומאיר מחדש את הקשר הנצחי בין יהודי לקונו (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 21:11