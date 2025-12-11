בימים האחרונים הגיע לסיומו מסעו המרומם בארה"ב ובברזיל, של הגאון רבי זמיר כהן, ראש ישיבת 'אבני נזר'. במהלך הביקור ביקר הגר"ז במוסדות הלימוד והחינוך, הישיבות ובתי הכנסת, נשא שיעורים ושיחות, ונפגש עם ראשי הקהילות לעצה והכוונה רוחנית.

בברזיל התמקד המסע בערים סאו פאולו וריו דה ז'נירו, שם נחשף הרב לחיי הקהילות היהודיות התוססות, לבתי התלמוד ובתי הספר, ונשא דברי חיזוק בפניהם.

לבקשת הקהילות בברזיל, נשא ראש הישיבה משאות מיוחדים הן בפני ציבור הגברים, וכן משאות יעודיים לקהל הנשים, כאשר הקהל נעזר במערכות שמע משוכללות המתרגמות סימולטנית את דבריו – שנמסרו כמובן בלשון הקודש. בנוסף מסר שיעורים בעיון בשני כוללים חשובים בסאו פאולו למאות אברכים.

בדבריו עמד ראש הישיבה על חובת שמירת המסורת היהודית, לימוד התורה ודקדוק הלכה, היבדלות מדרכי הגויים ודבקות בתורת אמת, ובפני הנשים הרחיב על דמותה של האשה היהודיה ותפקידה בחינוך הדורות הבאים.

לחיזוק מיוחד זכו ילדי התתי"ם כשהגר"ז הופיע בפניהם ונשא מאמרותיו והאציל מברכותיו.

משם, המשיך המסע לעיר מיאמי בארה"ב, שם פקד ראש הישיבה שורה של מוסדות חינוך, ת"תים ובתי ספר, וכן נשא דברים בפני פורומים של ראשי הקהילות ששטחו בפניו שאלות ואתגרים העולים בחיים היהודיים בארה"ב. דברי ראש הישיבה זכו לקשב רב, ועוררו הד גדול בקהילות היהודית במיאמי.