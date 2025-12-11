כיכר השבת
יו"ר הוועדה ביסמוט סיים דיון - ולא שכח את אמא: "צריך לומר קדיש" • מעייריב

כמה מפתיע: היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מתנגדת לחוק הגיוס | יו"ר הוועדה סיים דיון עם רבני חב"ד על חוק הגיוס - ואמר קדיש | תלמידי ישיבת אור אלחנן קיבלו החזר כספי על הכרטיסים - מראש הישיבה | באיחור של שנים: השינוי הדרסטי שייכנס למערכת החינוך בט"ו בשבט (מעייריב)

היועמ"שית "מפתיעה"

בסיעות החרדיות לא הופתעו אתמול לשמוע על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נגד נוסח והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. לדברי בכירים חרדים שעוסקים בחקיקה: "זה היה צפוי, ידענו שזו עמדתה, לא היה לנו ספק שהיא תטען שהחוק לא חוקתי ולא שוויוני, לא היה בכלל ניסיון לשתף איתה פעולה - היא רוצה להפיל את הממשלה אז לא רלוונטי מה כתוב בחוק". כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הקדיש של ביסמוט

ו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט, שמקדם את חוק הגיוס בימים אלה, הגיע הבוקר לפגישה ממושכת עם נציגות מחברי בית דין רבני חב"ד, הגוף הרוחני העליון של בארץ, ושמע מקרוב על הצרכים הייחודיים ל חב"ד. בסיום הפגישה, ביסמוט ביקש בקשה חריגה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

החזר כספי בהפתעה

תלמידי ישיבת אור אלחנן התפלאו לשמוע מראש הישיבה על החלטתו להשיב לבחורים שרכשו כרטיסים לאירוע ההשקה של - את כספם המלא. רה"י לא נימק לבחורים מדוע הוא קיבל את ההחלטה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

למדו מהחרדים?

בזמן שמוסדות החינוך החרדיים, טלפונים ניידים שלא לדבר על מכשירים חכמים - הם מחוץ לתחום, בקרוב גם בבתי הספר היסודיים יהיה אסור להכניס ניידים לתחומי בית הספר. מדובר בהנחייה חדשה של שר החינוך, יואב קיש וההנחייה בפועל תתחיל בעוד יותר בחודש בט"ו בשבט. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

