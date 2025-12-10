כיכר השבת
זכה ליחס אוהב מהרבי

הרב הראשי לשעבר והשחקן שחזר בתשובה ריתקו את תושבי תל אביב בחג הגאולה

המוני תושבי תל אביב חגגו את חג הגאולה - י"ט כסלו, בבית כנסת חב"ד בעיר | הגרי"מ לאו והשחקן לשעבר מיכאל וייגל, לצד עוד רבנים רמי מעלה, ריתקו את הקהל בדברים במשך שעות ארוכות (חסידים)

חגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)

המוני תושבי תל אביב התאספו בליל י"ט כסלו לחגוג את חג הגאולה בבית הכנסת 'גאולת ישראל' - .

הנואם המרכזי באירוע היה הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו. הרב סיפר ברגש רב על הברכות והיחס האוהב והמיוחד שזכה לקבל מהרבי, וחידד את המשמעות המיוחדת של חג הגאולה בימים אלו דווקא.

הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' - סאדיגורה בעיר, הלהיב את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות.

שליחו של הרבי בת"א הרב יוסף גערליצקי, הראה בנאומו עד כמה רעיונותיה העמוקים של תורת החסידות משפיעים על מציאות העולם ועל חיי היומיום, והזכיר לציבור לקחת מחגיגת י"ט כסלו חיות לפעול בעוצמה רבה בענייני הפצת המעיינות, החל מ'מבצע חנוכה' הקרוב.

"בוגר" חב"ד תל אביב, המרצה והשחקן המפורסם ר' מיכאל וייגל, שבמקום זה ממש – בית כנסת חב"ד תל אביב עשה את צעדיו הראשונים בהתקרבותו לדרך התורה עורר את הנוכחים בהומור. וייגל גם יצא בקריאה נוקבת לבחון עד כמה אנו מיישמים בחיינו את המסר של תורת החסידות, ואת דרישותיו של בעל התניא מאיתנו.

אורח הכבוד, רבה של כפר חב"ד הגה"ח רבי מאיר אשכנזי, הלהיב בדבריו בדרך החסידות.

בסיום האירוע פצחו הקהל בריקודי שמחה.

חגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)
חגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)
הגרי"מ לאו נואם בחגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)
הגאון רבי מרדכי אויערבך נואם בחגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)
חגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)
חגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)
ר' מיכאל וייגל נואם בחגיגת י"ט כסלו בתל אביב (צילום: מאיר אלפסי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

זכה ליחס אוהב מהרבי

|

מחזה מרגש בהלוויה

||
2

יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ

|

קוֹל צָהֳלָה וְרִנָּה

||
2

יבואו טהורים

||
1

האדמו"ר היה בגילופין

||
1

בָּרוּךְ הַבָּא

||
3

פָּדָה בְשָׁלוֹם נַפְשִׁי

||
5

מעידני שטרם היה זוהר כזה

||
1

ימים נעלים

||
3

וְצִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד

||
3

תורתם משתמרת

|

יִשְׂמַח צַדִּיק בַּה'

|

נצר קודש הילולים

|

אבל בחב"ד

||
5

עם חזרתו ארצה

||
5

החתונה ההיסטורית

||
6

טור מיוחד ומסוגל

||
4

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר