המוני תושבי תל אביב התאספו בליל י"ט כסלו לחגוג את חג הגאולה בבית הכנסת 'גאולת ישראל' - חב"ד.

הנואם המרכזי באירוע היה הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו. הרב סיפר ברגש רב על הברכות והיחס האוהב והמיוחד שזכה לקבל מהרבי, וחידד את המשמעות המיוחדת של חג הגאולה בימים אלו דווקא.

הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רב קהילת 'אביר יעקב' - סאדיגורה בעיר, הלהיב את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות.

שליחו של הרבי בת"א הרב יוסף גערליצקי, הראה בנאומו עד כמה רעיונותיה העמוקים של תורת החסידות משפיעים על מציאות העולם ועל חיי היומיום, והזכיר לציבור לקחת מחגיגת י"ט כסלו חיות לפעול בעוצמה רבה בענייני הפצת המעיינות, החל מ'מבצע חנוכה' הקרוב.

"בוגר" חב"ד תל אביב, המרצה והשחקן המפורסם ר' מיכאל וייגל, שבמקום זה ממש – בית כנסת חב"ד תל אביב עשה את צעדיו הראשונים בהתקרבותו לדרך התורה עורר את הנוכחים בהומור. וייגל גם יצא בקריאה נוקבת לבחון עד כמה אנו מיישמים בחיינו את המסר של תורת החסידות, ואת דרישותיו של בעל התניא מאיתנו.

אורח הכבוד, רבה של כפר חב"ד הגה"ח רבי מאיר אשכנזי, הלהיב בדבריו בדרך החסידות.

בסיום האירוע פצחו הקהל בריקודי שמחה.