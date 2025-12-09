כיכר השבת
"מתרגש ושמח"

פרסום ראשון: לאחר שהתגייס, מרדכי הלפרין מונה לכתב בתחנת הרדיו גלי צה"ל

פרסום ראשון ב'כיכר השבת': לאחר שהתגייס לצה"ל, איש התקשורת מרדכי הלפרין מונה לכתב בתחנת הרדיו גלי צה"ל | בשנים האחרונות, ישנם לא מעט אנשי תקשורת חרדים ששירתו ומשרתים בתחנה הנחשבת לבית ספר לעיתונות (ברנז'ה, עיתונות)

פרסום ראשון ב'כיכר השבת': לאחר שהתגייס לצה"ל, איש התקשורת מרדכי הלפרין מונה לכתב בתחנת הרדיו גלי צה"ל. בשנתיים האחרונות, שימש הלפרין ככתב פוליטי ברדיו 'קול חי' ופאנליסט ב'ערוץ 14'.

כזכור, לפני כארבעה חודשים הלפרין התגייס לצה"ל וכתב: "עליתי היום על מדים ואני מתרגש ושמח לקראת שירות חובה בצה"ל. תודה לכל מי שהיו בעזרי בדרך עד הלום ושלא אכשל. שאזכה לעשות קידוש השם".

יצוין, כי הלפרין אינו החרדי הראשון שהתקבל לתחנת הרדיו היוקרתית, כאשר בשנים האחרונות, ישנם לא מעט אנשי תקשורת חרדים ששירתו ומשרתים בתחנה הנחשבת לבית ספר לעיתונות.

