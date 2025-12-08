כיכר השבת
כץ מתכוון לעלות את סגירת גל"צ לממשלה | מפקד התחנה פנה לעזרת היועמ"שית

שר הביטחון כץ מתכוון להביא לאישור הממשלה את ההחלטה לסגירת תחנת גלי צה"ל | ההחלטה צפויה לעלות להצבעה בפני השרים, כבר ביום ראשון הקרוב (ברנז'ה)

תחנת גלי צה"ל בירושלים (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

גלי צה"ל הסוף? שר הביטחון ישראל כץ מתכוון לעלות במהלך השבוע הבא לאישור הממשלה, את ההחלטה להביא לסיום שידוריה של תחנת גלי צה"ל המתולוגית, כך פורסם הערב (שני).

בערוץ - 24! פורסם, כי ברקע כוונת כץ להביא לסגירת התחנה כבר בקרוב, מפקד גל"צ טל לב רם פנה בימים האחרונים ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה שתעכב את סגירת התחנה.

לדבריו: "אין ברשות התחנה מידע על הדעות הפוליטיות של אנשיה" בניגוד לשמועות, לב רם הוסיף וטען כי "יש בעייתיות בחתירה לסגירת תחנה המשדרת חדשות בשנת בחירות".

עדיין לא ברור מה דעתה של היועצת המשפטית לממשלה בנידון, אך הערכה במערכת הפוליטית כי בעניין הזה היא תביע חוות דעת נגד הממשלה - ותצא להגנת גל"צ.

