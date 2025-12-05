העיתון 'ידיעות אחרונות', מפרסם היום (שישי) כתבה בו נטען כי במהלך מהומות שפרצו לפני 20 שנה בעיר חברון, איתמר בן גביר, אז פעיל ימין וכיום השר לביטחון לאומי, כינה את מי שהיה אז הקצין האחראי - אבשלום (אבשי) פלד, 'זבל'.

היום בן גביר הוא השר שמינה את ניצב פלד - שכבר היה עם רגל וחצי מחוץ לארגון - למפקד מחוז ירושלים החדש, מהתפקידים הבכירים והרגישים במשטרת ישראל.

בתגובה לפרסום, שלח בן גביר באמצעות עורך הדין דוד פטר, מכתבי התראה לעיתון ידיעות אחרונות ולעיתונאים גיא אסיף ולירן תמרי, לקראת תביעת לשון הרע. המכתב מבהיר כי מדובר בשקר מוחלט וכי "לא היו דברים מעולם".

עוד נכתב בהתראה כי מדובר ב"עלילת דם של ממש", וכי הפרסום השקרי חמור במיוחד לנוכח תפקידו של השר כממונה על משטרת ישראל. לדברי עו"ד פטר, מטרת הפרסום היא "להכפיש את השר בעיני הציבור ולייצר לחץ תקשורתי פוליטי פסול על קצין משטרה בכיר".

במכתב מצוין כי בקשת התגובה שנשלחה למשרד (1.12.2025) לא כללה כלל אזכור לכוונת העיתון לפרסם את הטענה השקרית, ובכך נמנעה מן השר האפשרות להכחיש אותה מראש, בניגוד גמור לכללי האתיקה העיתונאית.

השר דורש דרך בא כוחו את הצעדים הבאים: הסרת הפרסום באופן מיידי מכלל הפלטפורמות, לרבות רשתות חברתיות; פרסום התנצלות מפורטת ובולטת באותן הבמות שבהן פורסמה הידיעה; פיצוי בסך 500,000 ש"ח בשל הפגיעה החמורה בשמו הטוב ובהיקף התפוצה הרחב של העיתון. ובאם לא יתקבל מענה תוך 48 שעות, תוגש תביעה לבית המשפט.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "יש עיתונאים שחושבים שבשם חופש הביטוי מותר להם לכתוב כל מה שהם רוצים גם כשזה שקר מוחלט. הגיע הזמן שיבינו שהיד הקלה על המקלדת פוגעת באמון הציבור, ויש לה מחיר. לא אאפשר להפיץ עלילות בלתי מבוססות ולפגוע בשמי הטוב".