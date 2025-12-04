מי יתקפל ראשון? בערוץ 14 פורסם במהלך הימים האחרונים כי הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט מי שעמד בראשות חברה ביטחונית עלול להסתבך, בשל תלונה שהוגשה לרשות לניירות ערך ובה נטען כי ישנו חשש כבד להטעיית מכרזים ומשקיעים באופן מתוכנן.

היום (חמישי) מחלקת החקירות של הרשות לני"ע הודיעה לחברת סטורג' דרופ (החברה שאיינקוט עמד בראשותה), כי לאחר שבדקה את התלונה היא קובעת כי -״לא נמצא חשד לכאורה לביצוע הפרות לפי דיני ניירות ערך״ ולכן ״לא מצאה לנכון לקדם פעולות אכיפה״.

התלונה שהוגשה בימים האחרונים נגד אייזנקוט, זכתה לפרסומים חוזרים ונשנים בערוץ 14 ובמקומות אחרים, ובה הואשם רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט ששימש כיו״ר החברה עד שנת 2022, בחשד להטיית מכרזים בצורה מכוונת.

מלשכת אייזנקוט נמסר כי אמש הוא פנה לערוץ 14 בדרישה לפרסום התנצלות ומתן תרומה לארגון נכי צה״ל על ידי הערוץ הימני וכל מי שהדהד את הידיעות השקריות שפורסמו על ידו.

לדבריו: "בהיעדר התנצלות ותרומה משמעותית לארגון נכי צה"ל, על פרסום והדהוד סיפור מומצא שאין בו בדל אמת תוגש בימים הקרובים תביעה בנושא לבית המשפט".