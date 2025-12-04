כיכר השבת
היטה מכרזים?

ערוץ 14 פורסם שאייזנקוט רמס את החוק, ובתגובה הוא מאיים בתביעת דיבה

הרמטכ"ל לשעבר הגיש מכתב התרעה לפני תביעה לערוץ 14 בטענה להפצת שקרים נגדו | בערוץ הימני פורסם לאחרונה כי אייזנקוט חשוד בהטיית משקיעים בחברה ביטחונית בה עמד בעבר (חדשות)

ערוץ 14 (צילום: Yonatan SIndel/Flash90)

מי יתקפל ראשון? בערוץ 14 פורסם במהלך הימים האחרונים כי הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט מי שעמד בראשות חברה ביטחונית עלול להסתבך, בשל תלונה שהוגשה לרשות לניירות ערך ובה נטען כי ישנו חשש כבד להטעיית מכרזים ומשקיעים באופן מתוכנן.

היום (חמישי) מחלקת החקירות של הרשות לני"ע הודיעה לחברת סטורג' דרופ (החברה שאיינקוט עמד בראשותה), כי לאחר שבדקה את התלונה היא קובעת כי -״לא נמצא חשד לכאורה לביצוע הפרות לפי דיני ניירות ערך״ ולכן ״לא מצאה לנכון לקדם פעולות אכיפה״.

התלונה שהוגשה בימים האחרונים נגד אייזנקוט, זכתה לפרסומים חוזרים ונשנים בערוץ 14 ובמקומות אחרים, ובה הואשם רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט ששימש כיו״ר החברה עד שנת 2022, בחשד להטיית מכרזים בצורה מכוונת.

מלשכת אייזנקוט נמסר כי אמש הוא פנה לערוץ 14 בדרישה לפרסום התנצלות ומתן תרומה לארגון נכי צה״ל על ידי הערוץ הימני וכל מי שהדהד את הידיעות השקריות שפורסמו על ידו.

לדבריו: "בהיעדר התנצלות ותרומה משמעותית לארגון נכי צה"ל, על פרסום והדהוד סיפור מומצא שאין בו בדל אמת תוגש בימים הקרובים תביעה בנושא לבית המשפט".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר