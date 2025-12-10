הסופה "ביירון" הולכת ומתחזקת בשעות האחרונות, והשירות המטאורולוגי מזהיר מאפשרות להצפות משמעותיות במהלך הלילה. אזהרה כתומה (סכנת ים גבוה ומסוכן לרחצה) פורסמה מהכרמל ועד השפלה, עם צפי ל-50 עד 75 מ"מ גשם עד שעות הלילה המאוחרות.

במקביל פורסמה התראה מוקדמת אדומה על כמות משקעים משמעותית במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה, עד מחר בשעה 22:00.

מחר בבוקר יתפשטו הגשמים לפנים הארץ, יגיעו לירושלים ולצפון הנגב, ועלולים לגרום לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה. רק ביום שישי תחל ירידה הדרגתית בעוצמות.

על רקע התחזית, סגן טפסר נתנאל בן חמו, רע"ן מבצעים של מחוז מרכז בכבאות והצלה, תיאר בריאיון ל'וואלה' היערכות שלא נראתה זמן רב. לדבריו, "שום תרחיש לא מדיר שינה מעינינו. אנחנו כבר כמה ימים בעבודה אינטנסיבית. על פי המודלים, לא היה לנו אף פעם תרחיש כמו זה. אנחנו ערוכים, מוכנים ומוכשרים".

הוא הוסיף כי "יש לנו תגבור כוח אדם מנתניה ועד רחובות, שם נמצא המוקד המטאורולוגי של המשקעים. היחידות לחילוצים מיוחדים יודעות לחלץ מגובה, מבורות וממים זורמים. אלה האתגרים המורכבים ביותר, ואנחנו ערוכים אליהם עם ציוד ואמצעים מתקדמים".

בן חמו גם הזכיר את אחד הכלים המרכזיים, שאולי יהיה חיוני כבר בשעות הקרובות: צי רכב הטטרה. "אלו משאיות גבוהות שמתאימות לתנועה בתוך אזורים מוצפים", הסביר. "עליהן יש סירות שמאפשרות להיכנס לשכונות, מבנים ומכוניות במתחם אורבני מוצף".

בן חמו סיים עם אזהרה לתושבים: "אזרחים עדיין יורדים לחניון גם כשהגשם עוצמתי. אם לא חייבים לרדת לא יורדים. לא ברגל ולא ברכב. אין סיבה לקחת את הסיכון. גם אם אתם צריכים את האוטו תחנו בחוץ".