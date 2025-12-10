חריג: ישראלים חצו לשטח הרצועה | כוחות צה"ל השיבו אותם לישראל

אירוע חריג: מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול הערב (רביעי) לרצועת עזה. כוחות שהוקפצו לנקודה השיבו אותם לארץ, והם הועברו לידי המשטרה.

מדובר צה"ל נמסר כי "לפני זמן קצר, מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול משטח ישראל לרצועת עזה".

על פי הדובר, האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. "כוחות שהיו במרחב קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ", נמסר בהודעת הדובר. "האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".

הדובר הוסיף כי "צה״ל מדגיש כי כל כניסה למרחב לחימה אסורה, מסכנת את האזרחים ומפריעה לפעילות כוחות צה"ל במרחב".