כיכר השבת
תקרית בטחונית

חריג: ישראלים חצו לשטח הרצועה | כוחות צה"ל השיבו אותם לישראל

מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול הערב לרצועת עזה | כוחות שהוקפצו לנקודה השיבו אותם לארץ | האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל (צבא ובטחון)

כוחות ליד עזה. אילוסטרציה (צילום: צפריר אבייב\פלאש90)

אירוע חריג: מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול הערב (רביעי) לרצועת . כוחות שהוקפצו לנקודה השיבו אותם לארץ, והם הועברו לידי המשטרה.

מדובר נמסר כי "לפני זמן קצר, מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול משטח ישראל לרצועת עזה".

על פי הדובר, האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. "כוחות שהיו במרחב קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ", נמסר בהודעת הדובר. "האזרחים הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".

הדובר הוסיף כי "צה״ל מדגיש כי כל כניסה למרחב לחימה אסורה, מסכנת את האזרחים ומפריעה לפעילות כוחות צה"ל במרחב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר