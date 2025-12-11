ערוץ רייד הוא ערוץ תקשורת חרדי בבעלותו של איש התקשורת החרדי מנחם טוקר. הערוץ מתמחה בהפקה ושידור של תכנים המותאמים לציבור החרדי בישראל, תוך שמירה על ערכי הצניעות והכשרות התקשורתית הנדרשים בציבור זה. ערוץ רייד מהווה חלק מהתפתחות תעשיית התקשורת החרדית בישראל, המציעה חלופה תקשורתית לציבור השומר על אורח חיים מסורתי.

מנחם טוקר, בעל הערוץ, הוא דמות מוכרת בתקשורת החרדית בישראל. טוקר פעיל בתחום התקשורת החרדית זה שנים רבות ומוכר כיזם תקשורתי המשקיע בפיתוח פלטפורמות תקשורת ייעודיות לציבור החרדי. בעלותו על ערוץ רייד מהווה המשך לפעילותו בתחום זה ומשקפת את המגמה הגוברת של יזמות תקשורתית בתוך הציבור החרדי.

ערוץ רייד פועל במסגרת השוק התקשורתי החרדי המתפתח, המאופיין בביקוש גובר לתכנים איכוtiים ומותאמים תרבותית. הערוץ מציע מגוון תכנים הכוללים חדשות, תכניות אקטואליה, תכניות בידור כשר ותכנים חינוכיים. התכנים מופקים תוך התייעצות עם רבנים ופוסקים כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים הדתיים הנדרשים.

התקשורת החרדית בישראל עברה שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, עם התפתחות טכנולוגיות חדשות והתרחבות הצריכה התקשורתית גם בקרב הציבור החרדי. ערוצים כמו ערוץ רייד מייצגים את ההתאמה של תעשיית התקשורת לצרכים הייחודיים של ציבור זה, תוך איזון בין השמרנות התרבותית לבין הרצון לצרוך תכנים עדכניים ואיכותיים.

הערוץ פועל במודל עסקי המבוסס על שילוב של מנויים, פרסום ממוקד ותמיכה קהילתית. מודל זה אופייני לתקשורת החרדית, המסתמכת על נאמנות קהילתית חזקה ועל הבנה מעמיקה של צרכי הקהל היעד. ערוץ רייד מתחרה עם ערוצי תקשורת חרדיים אחרים על תשומת הלב והנאמנות של הצופים בציבור החרדי.