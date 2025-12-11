קרן עם ישראל חי ממשיכה זאת השנה השמינית במבצע הגרלת דירת היוקרה בירושלים, כאשר השנה פעילות הקרן מוקדשת כולה לסיוע וערבות הדדית. הדירה, המגיעה מרוהטת לחלוטין, בשווי 1,200,000 דולרים, ממוקמת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר ומשקיפה על נופיה של ירושלים.

לכבוד חנוכה הוחלט על מבצע מיוחד: 8% הנחה על כל ההזמנה, על כל כמות הכרטיסים, באמצעות הזנת הקוד "חנוכה". כך שלמשל אם תקנו כרטיס אחד ב660 ₪ תקבלו הנחה של 53 שקלים, אך אם תקנו עשרה כרטיסים- המבצע יחסוך לכם 528 שקלים!. המבצע תקף עד נר שמיני, זאת חנוכה. בנוסף להנחה, כל רכישת כרטיס מעניקה כרטיס נוסף במתנה המשתתף בהגרלה על הדירה, וגם מכניסה את הקונה אוטומטית להגרלת הבונוס השנייה על סך 15,000 דולר, שזוהי אחת משלוש הגרלות בונוס שייערכו השנה.

בשנים קודמות עברו התרומות של הקרן לסיוע בחיזוק החקלאות בארץ, לאיתור נעדרים, לתמיכה בחקלאי העוטף והצפון ועוד. השנה, במקביל להרחבת הסיוע למשפחות נזקקות, הקרן פועלת גם למען יהדות התפוצות המתמודדת עם עלייה באנטישמיות, ומסייעת לעולים חדשים להשתלב בארץ בצורה הטובה ביותר. נוסף לכך, חלק מהתרומות מופנה לבית תמחוי המספק מאות מנות אוכל מדי יום, ליחידת הכלבנים, לסיוע לאלמנות ויתומים לקראת חתונתם ועוד.

אז מה צריך לעשות? גם השנה תמורת 660 שקלים - אפשר ב-10 תשלומים של 66 שקלים - ניתן לרכוש כרטיס להגרלת דירת החלומות, לקבל כרטיס נוסף במתנה, ליהנות מ-8% הנחה על כל הרכישה עד נר שמיני, ולהיכנס להגרלת הבונוס על 15,000 דולר.

רכשו עכשיו - ותוכלו לקחת חלק במעשה של חסד ושל אור בימי החנוכה, לצד האפשרות לזכות בפרסים הגדולים.

