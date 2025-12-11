המפתח לפתיחת שערי שמיים: הסוד שישנה את המציאות שלכם | צפו

כולנו רוצים שפע, הצלחה וברכה בחיים. אנחנו עובדים קשה, משקיעים במשפחה ומתפללים, אבל לפעמים מרגישים שמשהו עדיין חסום. מהו הכלי הסודי שפותח את שערי השמיים? ואיך זה קשור ליחס שלנו לאנשים שסביבנו?

בשיעור לפרשת וישב, המרצה הרב אקריש לוקח אותנו למסע עמוק אל שורשי ההנהגה האלוקית בעולם. דרך הסיפור של יוסף ואחיו, נגלה איך קנאה על שני שקלים בלבד שינתה את ההיסטוריה, וכיצד עיקרון ה"מידה כנגד מידה" מנהל את חיי היומיום שלנו.

בשיעור נלמד על סוד השפע: למה הוויתור על ה"צדק" האישי הוא המפתח לברכה אלוקית?

חידת הגלות: מדוע שנאת האחים הובילה דווקא לשעבוד במצרים? (הסבר מרתק של ה"עיון יעקב").

המהפך של רבי מאיר: הסיפור המטלטל על אליהו הנביא ולימוד הזכות ששינה את ההחלטה בשמיים.

זוגיות ומשפחה: איך הופכים בית של "צודקים" לבית של אוהבים ומאושרים?

צפו בשיעור שיעניק לכם מבט חדש על החיים, על האנשים סביבכם, ועל הדרך למשוך שפע אינסופי מלמעלה.