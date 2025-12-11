כיכר השבת
מיוחד לשבת

המפתח לפתיחת שערי שמיים: הסוד שישנה את המציאות שלכם | צפו

אנחנו עובדים קשה, משקיעים במשפחה ומתפללים, אבל לפעמים מרגישים שמשהו עדיין חסום. מהו הכלי הסודי שפותח את שערי השמיים? ואיך זה קשור ליחס שלנו לאנשים שסביבנו? | צפו (יהדות)

(צילום: ללא קרדיט)

כולנו רוצים שפע, הצלחה וברכה בחיים. אנחנו עובדים קשה, משקיעים במשפחה ומתפללים, אבל לפעמים מרגישים שמשהו עדיין חסום. מהו הכלי הסודי שפותח את שערי השמיים? ואיך זה קשור ליחס שלנו לאנשים שסביבנו?

בשיעור לפרשת וישב, המרצה הרב אקריש לוקח אותנו למסע עמוק אל שורשי ההנהגה האלוקית בעולם. דרך הסיפור של יוסף ואחיו, נגלה איך קנאה על שני שקלים בלבד שינתה את ההיסטוריה, וכיצד עיקרון ה"מידה כנגד מידה" מנהל את חיי היומיום שלנו.

בשיעור נלמד על סוד השפע: למה הוויתור על ה"צדק" האישי הוא המפתח לברכה אלוקית?

חידת הגלות: מדוע שנאת האחים הובילה דווקא לשעבוד במצרים? (הסבר מרתק של ה"עיון יעקב").

המהפך של רבי מאיר: הסיפור המטלטל על אליהו הנביא ולימוד הזכות ששינה את ההחלטה בשמיים.

זוגיות ומשפחה: איך הופכים בית של "צודקים" לבית של אוהבים ומאושרים?

צפו בשיעור שיעניק לכם מבט חדש על החיים, על האנשים סביבכם, ועל הדרך למשוך שפע אינסופי מלמעלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר