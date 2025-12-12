כיכר השבת
יתרחש בטווח הזמן המיידי?

‏שר החוץ הלבנוני מזהיר: "ישראל מתכננת פעולה צבאית נרחבת בלב לבנון" | הפרטים

שר החוץ הלבנוני טען "קיבלנו אזהרות מגורמים ערביים ובין-לאומיים שישראל מתכננת פעולה צבאית נרחבת בלבנון" | לדבריו: "אנחנו מגבירים את המגעים הדיפלומטיים כדי למנוע זאת" (העולם הערבי)

פעילות כוחות צה״ל בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

ברקע המשך תקיפות צה"ל (גם הבוקר) בלבנון, שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י טען בריאיון היום (שישי) לרשת אלג'זירה כי קיבל התראות מגורמים בעולם הערבי ומחוצה לו, לפיהן ישראל מתכוונת לבצע "פעולה צבאית נרחבת ב".

לטענתו בביירות מנסים למנוע את המתקפה של ישראל, על ידי מגעים דיפלומטים קדחנים. הבכיר הלבנוני טען כי הפגישות של הוועדה המפקחת על הסכם הפסקת האש בדרום לבנון מצביעות על כך שלא מדובר ב"מו"מ רגיל" שלבנון מקיימת עם ישראל, כשהוא מציין כי לבנון רוצה לחזור להסכם הפסקת האש.

רג'י תקף את מדינות ואיראן: "במהלך השנתיים האחרונות הוכח כי אין בו בכדי לסייע לעזה או להגן על ארץ הארזים, אך כל הניסיונות של הממשלה לקיים שיח עם ארגון הטרור בעניין פירוקו מנשקו - נתקלים בסירוב מצד חיזבאללה", ומאשים בכך את טהרן, "שכן התפקיד אותו ממלאת איראן, בלבנון בפרט ובאזור בכלל, הינו שלילי ביותר".

תקיפות חיל האוויר מוקדם יותר היום (צילום: רשתות ערביות )

מוקדם יותר היום, צה"ל בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקף מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלי הארגון.

כזכור, בתחילת השבוע הותקף מתחם אימונים אחר של ארגון הטרור חיזבאללה והיום הותקף מתחם נוסף.

במערכת הביטחון ציינו כי כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים, לטובת תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

דובר צה"ל עדכן כי במסגרת התקיפות הותקפו בהכוונת אמ"ן, תשתיות צבאיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.

תקיפות חיל האוויר מוקדם יותר היום (צילום: רשתות ערביות )

"קיום אימונים צבאיים וביסוס תשתיות טרור לפעילות נגד ישראל מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", נמסר בהודעת דובר צה"ל.

