ברקע המשך תקיפות צה"ל (גם הבוקר) בלבנון, שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י טען בריאיון היום (שישי) לרשת אלג'זירה כי קיבל התראות מגורמים בעולם הערבי ומחוצה לו, לפיהן ישראל מתכוונת לבצע "פעולה צבאית נרחבת בלבנון".

לטענתו בביירות מנסים למנוע את המתקפה של ישראל, על ידי מגעים דיפלומטים קדחנים. הבכיר הלבנוני טען כי הפגישות של הוועדה המפקחת על הסכם הפסקת האש בדרום לבנון מצביעות על כך שלא מדובר ב"מו"מ רגיל" שלבנון מקיימת עם ישראל, כשהוא מציין כי לבנון רוצה לחזור להסכם הפסקת האש.

רג'י תקף את מדינות חיזבאללה ואיראן: "במהלך השנתיים האחרונות הוכח כי אין בו בכדי לסייע לעזה או להגן על ארץ הארזים, אך כל הניסיונות של הממשלה לקיים שיח עם ארגון הטרור בעניין פירוקו מנשקו - נתקלים בסירוב מצד חיזבאללה", ומאשים בכך את טהרן, "שכן התפקיד אותו ממלאת איראן, בלבנון בפרט ובאזור בכלל, הינו שלילי ביותר".