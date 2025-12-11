הפצצות צה"ל בנמל ביירות ( צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92996957 )

דרמה משפטית מטלטלת את המאמץ להביא לדין את האחראים לפיצוץ נמל ביירות: בית משפט בבולגריה סירב לבקשת לבנון להסגיר את איגור גרצ'ושקין, אזרח רוסי ובעל אונייה, המבוקש בקשר לאחד האסונות הלא-גרעיניים הגדולים בהיסטוריה. הסיבה לסירוב המפתיע של בית המשפט בסופיה היא חשש כבד כי עונש מוות יוטל עליו בלבנון.

גרצ'ושקין, איש עסקים רוסי המבוסס בקפריסין, נעצר בספטמבר בשדה התעופה בסופיה על בסיס צו אדום של האינטרפול שהוציאה לבנון. הרשויות בלבנון טוענות כי הוא בעלי האונייה "רוסוס" שהביאה לנמל ביירות ב-2013 את המטען הקטלני: 2,750 טונות של אמוניום חנקתי, אשר אוחסן במשך שנים והתפוצץ באוגוסט 2020. הפיצוץ הותיר אחריו למעלה מ-200 הרוגים ואלפי פצועים, ועורר גל זעם עצום בלבנון על שחיתות וניהול כושל. התובעים הבולגרים טוענים כי גרצ'ושקין עומד בפני אישומים חמורים של "הכנסת חומרי נפץ ללבנון – מעשה טרור שהביא למותם של מספר רב של אנשים".

הפיצוץ בנמל ביירות ב2020

אך עורכת דינו של גרצ'ושקין, יקטרינה דימיטרובה, הצהירה כי ההסגרה נחסמה כיוון ש"לבנון לא סיפקה מספיק ראיות כדי להבטיח שעונש המוות לא יוטל עליו".

התובע המפקח בבולגריה, אנג'ל קנייב, מיהר להכריז כי יערער על ההחלטה, בטענה כי הרשויות הלבנוניות סיפקו את הערבויות הנדרשות. מנגד, מקור משפטי לבנוני הבהיר כי ביירות "אינה יכולה לשנות את חוקיה על בסיס מקרה פרטני", אך ציין כי החוקרים עדיין מקווים לתשאל את גרצ'ושקין באופן אישי בבולגריה.

העיכוב בהסגרה מצטרף לשנים ארוכות של חקירה עכורה בלבנון עצמה, בה חוקרי הפיצוץ ניצבים בפני הפרעות פוליטיות ואיומים שגרמו להם להשעות את עבודתם שוב ושוב. עבור משפחות הקורבנות, המאבק לחשיפת האמת ומיצוי הדין נמשך גם כעת, כאשר גרצ'ושקין נשאר במעצר עד להחלטת בית המשפט לערעורים בסופיה.