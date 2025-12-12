כיכר השבת
הסיפור, ההלכות וההידורים

'חנוכקאסט': ממה אלעזר המכבי נהרג ומה העניין ב'דמי חנוכה'? | פרק 2 • צפו/האזינו

באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' התכנסו הרב שמואל אברמובסקי והרב נתי רוזנגרטן ל"חנוכקאסט" - כשחנוכה ופודקאסט נפגשים | ביחד, הם ממשיכים לספר את סיפור החנוכה מזווית שלא הכרתם ומנגישים את הלכות החג לצד הסברים מפתיעים על שירי החג • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)

כיכר השבת
צפו: "חנוכקאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק השני
האזינו: "חנוכקאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק השני והאחרון

הרב שמואל אברמובסקי והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"חנוכקאסט" - כשחנוכה ופודקאסט נפגשים. ביחד, הם מספרים את סיפור החנוכה מזווית שלא הכרתם ומנגישים את הלכות החג, בצורה מרתקת ומיוחדת.

"חנוכקאסט": הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק הראשון • צפו/האזינו

• • •

הפרק השני והאחרון

המשך סיפור חנוכה

מה גרם למרד, איזה שלושה קרבות היו וממה אלעזר המכבי נהרג?

המשך הלכות חנוכה

  1. "מעוז צור", מה הוא הפזמון הזה?
  2. מה הפשט ב"הנרות הללו"?
  3. האם יש עניין ב'דמי חנוכה'?
  4. מה הדין של מי שמתארח במלון?
  5. הדלקת חנוכיה בבתי הכנסת, האם מברכים?
  6. מסיבות חנוכה במשרדים וחברות, האם אפשר להדליק עם ברכה?

ולסיום, ווארט מדהים לחג על ה'שולחן ערוך' שאומר שבשעת הסכנה מדליק על השולחן בסלון.

תוכן שאסור לפספס:

