הסיפור, ההלכות וההידורים 'חנוכקאסט': ממה אלעזר המכבי נהרג ומה העניין ב'דמי חנוכה'? | פרק 2 • צפו/האזינו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' התכנסו הרב שמואל אברמובסקי והרב נתי רוזנגרטן ל"חנוכקאסט" - כשחנוכה ופודקאסט נפגשים | ביחד, הם ממשיכים לספר את סיפור החנוכה מזווית שלא הכרתם ומנגישים את הלכות החג לצד הסברים מפתיעים על שירי החג • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)

