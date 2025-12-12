צפו: "חנוכקאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק השני
האזינו: "חנוכקאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לחנוכה | הפרק השני והאחרון
הרב שמואל אברמובסקי והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"חנוכקאסט" - כשחנוכה ופודקאסט נפגשים. ביחד, הם מספרים את סיפור החנוכה מזווית שלא הכרתם ומנגישים את הלכות החג, בצורה מרתקת ומיוחדת.
הפרק השני והאחרון
המשך סיפור חנוכה
מה גרם למרד, איזה שלושה קרבות היו וממה אלעזר המכבי נהרג?
המשך הלכות חנוכה
- "מעוז צור", מה הוא הפזמון הזה?
- מה הפשט ב"הנרות הללו"?
- האם יש עניין ב'דמי חנוכה'?
- מה הדין של מי שמתארח במלון?
- הדלקת חנוכיה בבתי הכנסת, האם מברכים?
- מסיבות חנוכה במשרדים וחברות, האם אפשר להדליק עם ברכה?
ולסיום, ווארט מדהים לחג על ה'שולחן ערוך' שאומר שבשעת הסכנה מדליק על השולחן בסלון.
