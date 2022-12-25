לכבוד 'זאת חנוכה', היום האחרון של חג החנוכה, אברומי לינשה בפינת 'עובר ושב' ב'תוכנית הכלכלית', מסכם את החג האהוב • איזו סופגניה אתם אוהבים וכמה דמי חנוכה קיבלתם? • צפו בפינה שתעזור לכם לסיים את חנוכה עם טעם טוב (הכלכלית)
המוני חסידי דאראג השתתפו במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה בראשות הרבי בהיכל בית המדרש הגדול בבני ברק. לאחר ההדלקה שוררו החסידים מניגוני החג, ולאחר מכן אף עברו ילדי החסידות לפני הרבי לקבלת 'מעות חנוכה' (חסידים)
דמי חנוכה הם כמו כל דבר אחר שיש בו טוב ויש בו רע, השאלה איך אנחנו מנתבים אותו ומה אנו מוציאים ממנו.
בימים כתיקונם איננו מגישים לילד כסף כמתנה, ילד זוכה במשחק, בממתק, בחיבוק הורי, אבל לא בכסף * מנוחה פוקס מסבירה איך מתנהלים נכון עם דמי חנוכה (חינוך)
חסידים רבים הצטופפו כמידי שנה בבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מספינקא בני ברק בכדי לקחת חלק במעמד ההדלקה המסורתי, בטיש החגיגי שעורך האדמו"ר, וכן לקבל את דמי החנוכה מידיו של הרבי אשר האציל מברכותיו לישועת הכלל והפרט. שלום ברגר תיעד • צפו (חסידים, גלריות)