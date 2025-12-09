לקראת חנוכה, מותג המשקאות המוביל קוקה-קולה מזמין את הצרכנים להשתתף בפעילות ייחודית, שבמסגרתה יזכו חמישה משתתפים בדמי החנוכה של קוקה-קולה:

שובר לשבת משפחתית חלומית במלון מפנק!

איך משתתפים? פשוט מאוד:

רוכשים ב-49.90 ₪ ממוצרי קוקה-קולה, מתקשרים לקו הפעילות או כותבים לבוט הווטסאפ >>, מספרים לנו על מקרה שהאיר לכם את היום – ואולי אתם תהיו בין חמשת הזוכים בשובר לנופש שבת בשווי 10,000 ₪

משקאות קוקה-קולה בכשרות המהודרת של הרב לנדא והרב רוזנבלט, יוצרים עונג שבת וחג מושלם, והפעילות המלהיבה שיוצאת לדרך משלבת את הטעם המיוחד של משקאות קוקה-קולה עם חג החנוכה ושבת קודש, ומאפשרת למשתתפים הזדמנות יוצאת דופן של שבת מלאה רגעים משפחתיים.

לפרטים ולהשתתפות:

התקשרו 3133*

או שלחו הודעה >>